Piala Presiden 2026: Persib Bandung vs Tampines Rovers, Igor Tolic Pastikan Hanya Dion Markx yang Absen

JawaPos.com - Persib Bandung akan menutup penyisihan Grup A Piala Presiden 2026 dengan menghadapi wakil Singapura, Tampines Rovers FC, di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jumat (31/7/2026), pukul 19.30 WIB.

Meski sudah memastikan tiket ke babak semifinal, Maung Bandung tetap membidik kemenangan demi menjaga tren positif sekaligus menutup fase grup dengan hasil sempurna.

Persib lolos ke semifinal setelah meraih dua kemenangan beruntun atas Arema FC dan DPMM FC. Hasil tersebut menempatkan tim asuhan Igor Tolic di puncak klasemen sementara Grup A.

Igor Tolic Ungkap Kondisi Terkini Skuad Igor Tolic memastikan mayoritas pemain berada dalam kondisi siap tampil. Hanya Dion Markx yang dipastikan absen karena masih menjalani pemulihan cedera.

Pelatih asal Kroasia itu mengakui beberapa pemain masih merasakan kelelahan setelah menjalani jadwal pertandingan yang padat. Namun, ia optimistis kondisi mereka akan membaik sebelum pertandingan dimulai.

"Hanya Dion yang absen. Sepertinya dia masih membutuhkan waktu sekitar 10 hari untuk pulih. Pemain lain memang masih merasakan pegal setelah pertandingan sebelumnya, tetapi saya pikir semuanya akan siap bermain besok," kata Tolic disitir dari situs resmi klub.

Tolak Remehkan Tampines Rovers Meski menghadapi klub asal Singapura, Tolic menegaskan Persib tidak akan meremehkan Tampines Rovers.

Menurutnya, lawan memiliki kualitas permainan yang baik, mampu membangun serangan dari lini belakang, serta memiliki organisasi permainan yang rapi.

"Saya menyukai cara mereka bermain. Mereka berani menguasai bola, membangun permainan dari belakang, dan memiliki identitas yang jelas," ujar Tolic.