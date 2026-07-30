Resmi! Persebaya Surabaya Jamu Penang FC di GBT Usai Piala Presiden 2026

Persebaya Surabaya akan menjamu Penang FC dalam laga International Friendly Game di Stadion Gelora Bung Tomo pada 15 Agustus 2026 sebagai persiapan terakhir menuju Super League. (Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya resmi menjadwalkan laga uji coba internasional melawan Penang FC di Stadion Gelora Bung Tomo pada Sabtu, 15 Agustus 2026, pukul 19.00 WIB.
Pertandingan ini menjadi agenda terakhir Green Force untuk mematangkan permainan setelah menjalani Piala Presiden 2026 sekaligus sebelum mengawali kompetisi Super League musim 2026/2027.
Setelah memastikan tiket semifinal Piala Presiden 2026, Persebaya Surabaya langsung mengalihkan fokus pada persiapan jangka panjang.
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Duel melawan wakil Malaysia tersebut menjadi kesempatan penting bagi Bernardo Tavares untuk melihat sejauh mana perkembangan tim yang dibangun sejak pramusim.
International Friendly Game menghadapi Penang FC bukan sekadar pertandingan persahabatan biasa. Laga ini menjadi simulasi kompetitif terakhir sebelum Green Force memasuki jadwal padat Super League musim baru.
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Persebaya Surabaya memang menjadikan seluruh rangkaian pramusim sebagai proses pembentukan karakter tim.
Setelah menggelar Anniversary Game, mengikuti Piala Presiden 2026, kini Green Force menutup persiapan melalui pertandingan internasional di kandang sendiri.
Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo juga memberi keuntungan tersendiri.
Dukungan ribuan Bonek dipastikan menjadi atmosfer yang ideal bagi para pemain untuk merasakan tekanan pertandingan sebelum kompetisi resmi dimulai.
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