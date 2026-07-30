Tiket Persebaya Surabaya vs Penang FC Sudah Dibuka! Presale Membership Persebaya Selamanya

Suporter Persebaya Surabaya siap memadati Stadion Gelora Bung Tomo saat Green Force menjalani laga uji cob internasional kontra Penang FC. (Persebaya)
JawaPos.com — Tiket pertandingan Persebaya Surabaya melawan Penang FC di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Sabtu (15/8/2026), pukul 19.00 WIB, resmi dibuka dengan presale khusus bagi Membership Persebaya Selamanya melalui aplikasi resmi klub.
Laga persahabatan internasional ini menjadi ujian terakhir Green Force untuk mematangkan skuad sebelum kompetisi Super League 2026 bergulir.
Antusiasme menyambut duel Persebaya Surabaya kontra klub Malaysia, Penang FC, mulai terasa setelah panitia pertandingan membuka penjualan tiket.
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Kesempatan menyaksikan aksi pemain anyar dan perkembangan tim asuhan Bernardo Tavares menjadi daya tarik utama bagi para pendukung Green Force.
Pertandingan International Friendly Game tersebut memiliki arti penting bagi perjalanan pramusim Persebaya Surabaya.
Selain menjadi ajang mengukur kesiapan tim, laga ini juga menjadi kesempatan terakhir bagi Bernardo Tavares untuk melakukan evaluasi sebelum memasuki kompetisi resmi.
Penjualan tiket laga Persebaya Surabaya melawan Penang FC saat ini dibuka melalui presale khusus Membership Persebaya Selamanya.
Kuota tiket presale tersebut terbatas sehingga anggota yang ingin hadir langsung di GBT harus segera melakukan pembelian melalui aplikasi.
Ketua Panitia Pelaksana (Panpel) Persebaya Surabaya, Surahman, memastikan tahap awal penjualan tiket sudah berjalan.
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