Bersyukur dan Tak Terlena! Toni Firmansyah Bongkar Fokus Persebaya Surabaya Usai Lolos ke Semifinal Piala Presiden 2026

Toni Firmansyah menegaskan Persebaya Surabaya tetap fokus melakukan evaluasi meski sukses mengamankan tiket semifinal Piala Presiden 2026 usai mengalahkan PSMS Medan 1-0. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya memastikan tiket semifinal Piala Presiden 2026 usai mengalahkan PSMS Medan 1-0 di Stadion Gelora Bung Tomo, Rabu (29/7/2026).

Meski meraih dua kemenangan beruntun dan mengoleksi enam poin, gelandang muda Toni Firmansyah menegaskan Green Force tetap fokus melakukan evaluasi agar semakin siap menghadapi persaingan di Super League 2026/2027.

Kemenangan tipis atas PSMS Medan menjadi hasil positif kedua yang diraih Persebaya Surabaya di Grup B Piala Presiden 2026.

Gol tunggal Yuran Fernandes pada penghujung babak pertama memastikan Green Force melangkah ke semifinal dengan catatan sempurna dari dua pertandingan.

Mengapa Toni Firmansyah Tetap Memilih Muhasabah Setelah Kemenangan? Toni Firmansyah menyambut hasil positif tersebut dengan penuh rasa syukur, tetapi tidak ingin tim cepat berpuas diri.

Baginya, kemenangan hanya akan berarti jika diikuti proses evaluasi yang mampu meningkatkan kualitas permainan Persebaya Surabaya.

Gelandang berusia 21 tahun itu menilai masih terdapat sejumlah kekurangan yang perlu diperbaiki meski tim berhasil menjaga gawang tetap steril.

Catatan clean sheet memang menjadi modal penting, namun menurutnya seluruh lini masih harus berkembang sebelum memasuki kompetisi resmi.

"Kami bersyukur bisa meraih kemenangan dan kembali mencatat clean sheet. Namun kami sadar masih banyak kekurangan yang harus dievaluasi di setiap lini. Karena itu, kami akan terus bekerja keras agar bisa tampil lebih baik pada pertandingan berikutnya," kata Toni Firmansyah, Rabu (29/7/2026).

Pernyataan tersebut mencerminkan pendekatan yang terus dibangun Persebaya Surabaya selama turnamen pramusim.

Hasil positif tetap disambut dengan rasa syukur, tetapi evaluasi menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam proses pembentukan tim.