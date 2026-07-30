Redam Bruno Moreira! Bernardo Tavares Pantau Kondisi Pemain Jelang Persebaya Surabaya Hadapi Port FC

Pemain Persebaya Surabaya Welber Mota berjuang saat laga melawan PSMS Medan di Piala Presiden 2026. (Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya memastikan tiket semifinal Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan PSMS Medan 1-0 di Stadion Gelora Bung Tomo, Rabu (29/7/2026).
Meski meraih dua kemenangan beruntun dan belum kebobolan, pelatih Bernardo Tavares menegaskan fokus utama Green Force saat ini adalah mengevaluasi permainan sekaligus memulihkan kondisi pemain sebelum menghadapi Port FC.
Gol tunggal Yuran Fernandes pada masa injury time babak pertama memastikan Persebaya Surabaya mengoleksi enam poin dari dua pertandingan.
Hasil itu juga membuat Green Force berpeluang menutup fase grup sebagai juara jika mampu meraih hasil positif saat menghadapi Port FC.
Bernardo Tavares menjelaskan laga melawan PSMS Medan menjadi kesempatan penting untuk memberikan menit bermain kepada lebih banyak pemain.
Keputusan melakukan rotasi diambil karena beberapa pemain masih mengalami kelelahan setelah pertandingan berintensitas tinggi menghadapi Persija Jakarta.
"Pertandingan ini sangat penting karena memberi kesempatan bermain kepada lebih banyak pemain. Beberapa pemain masih merasakan kelelahan setelah laga melawan Persija yang berlangsung dengan intensitas sangat tinggi. Karena itu, kami melakukan rotasi agar semua pemain mendapatkan menit bermain sekaligus menjaga kondisi mereka," ujar Coach Tavares, Rabu (29/7/2026).
Rotasi tersebut dinilai menjadi bagian dari proses membangun kesiapan seluruh anggota skuad.
Dengan jadwal turnamen yang padat, pelatih asal Portugal itu ingin memastikan setiap pemain memiliki kondisi fisik yang optimal saat memasuki fase-fase penentuan.
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