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Taufiq Ardyansyah
Rabu, 29 Juli 2026 | 23.27 WIB

John Herdman Sanjung Mitchell Bakker, Hattrick Bawa Timnas Indonesia Hajar Kamboja 5-1 di Piala AFF 2026

Mitchell Bakker mencetak hattrick pada debut bersama Timnas Indonesia saat mengalahkan Kamboja 5-1 di laga perdana Piala AFF 2026.. (Salman Toyibi/Jawa Pos) - Image

Mitchell Bakker mencetak hattrick pada debut bersama Timnas Indonesia saat mengalahkan Kamboja 5-1 di laga perdana Piala AFF 2026.. (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com – Mitchell Bakker menjalani debut yang sempurna bersama Timnas Indonesia. Penyerang berusia 19 tahun itu langsung mencetak hattrick saat membawa skuad Garuda mengalahkan Kamboja 5-1 pada laga perdana Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Senin (27/7) malam.

Tiga gol tersebut membuat Bakker langsung mencuri perhatian publik sepak bola Indonesia. Lebih istimewa lagi, hattrick itu tercipta pada penampilan internasional pertamanya bersama Timnas Indonesia.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengaku bangga melihat penampilan anak asuhnya tersebut. Menurut dia, Bakker mendapatkan debut yang diimpikan setiap pesepak bola.

"Anak muda ini baru saja menjalani debut impian. Ini adalah penampilan tim yang luar biasa, tetapi juga momen yang sangat spesial bagi pemain muda ini. Mencetak tiga gol pada debut internasional adalah sesuatu yang luar biasa," ujar Herdman.

Pelatih asal Inggris itu menegaskan keberhasilan Bakker tidak lepas dari kerja keras banyak pihak. Ia juga mengapresiasi dukungan PSSI dan semua pihak yang membantu proses naturalisasi serta adaptasi sang pemain.

"Ada banyak orang di balik layar yang patut kami ucapkan terima kasih karena telah membuat momen ini terjadi, termasuk Mitchell sendiri," lanjutnya.

Mitchell Bakker mengaku masih sulit mempercayai pencapaiannya tersebut. Ia menyebut malam debut bersama Timnas Indonesia sebagai momen yang tidak akan pernah dilupakan.

"Tentu saja ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Perasaannya luar biasa. Bahkan, saya tidak bisa membayangkan debut yang lebih baik dari ini," kata Bakker.

Editor: Hendra
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