Jadwal dan Live Streaming Timor Leste vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026

John Herdman diprediksi mengandalkan formasi 3-4-3 saat Timnas Indonesia menghadapi Kamboja pada laga perdana Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari. (Instagram @timnasindonesia)
JawaPos.com - Timnas Indonesia akan melakoni laga tandang melawan Timor Leste dalam lanjutan Grup A Piala AFF 2026. Jadwal pertandingan bisa diketahui dalam artikel berikut.
Sesuai jadwal, pertandingan Timnas Indonesia melawan Timor Leste akan digelar di Stadion Chonburi, Thailand, Jumat (31/7) besok. Adapun kick-off laga tersebut berlangsung pukul 17.00 WIB.
Duel Timor Leste vs Timnas Indonesia akan disiarkan langsung di stasiun televisi nasional RCTI. Selain itu, pertandingan ini juga dapat dinikmati lewat kanal YouTube YB atau aplikasi Vision+.
Ini menjadi laga kedua bagi Timnas Indonesia di Grup A Piala AFF 2026. Skuad Garuda datang membawa modal bagus setelah menang telak atas Kamboja dengan skor 5-1 di Stadion Pakansari, Senin (27/7) lalu.
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Mitchell Baker menjadi primadona dalam laga tersebut. Striker naturalisasi berusia 19 tahun itu mencatatkan hattrick dalam laga debutnya bersama Skuad Garuda.
Hasil kemenangan telak tersebut, tentu menjadi modal berharga bagi armada John Herdman. Diharapkan, Timnas Indonesia dapat mempertahankan tren positifnya demi menjaga asa lolos ke babak gugur.
Sementara, Timor Leste tidak punya modal bagus jelang menjamu Timnas Indonesia. Tim berjulukkan The Rising Sun itu sudah menelan dua kekelahan beruntun di Grup A Piala AFF 2026.
Bahkan, Timor Leste belum mencetak sebiji gol. Pada laga pertama, mereka dibantai 0-7 oleh Vietnam, kemudian ditekuk Singapura dengan skor 0-2. Rentetan kekalahan ini membuat mereka duduk di dasar klasemen.
Di atas secarik kertas, Timnas Indonesia juga jauh lebih diunggulkan ketimbang Timor Leste. Kedalaman skuad yang dimiliki tim Garuda juga lebih mewah ketimbang skuad The Rising Sun.
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