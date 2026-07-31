Tanpa Marselino dan Ragnar Oratmangoen, Ini Prediksi Starting Line-up Timnas Indonesia vs Timor Leste di Piala AFF 2026

Pemain Timnas Indonesia Mitchel Bakker (kiri) dan Tom Haye. (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Dua pemain andalan Timnas Indonesia Marselino Ferdinan dan Ragnar Oratmangoen dipastikan absen saat menghadapi Timor Leste pada lanjutan laga fase grup A Piala AFF 2026. Absennya kedua pemain tersebut tak terlalu merisaukan pelatih John Herdman. Lantas, seperti apa prediksi starting line-up Timnas Indonesia saat menantang Timor Leste?
Bertemu lawan yang di atas kertas satu level di bawah timnas Indonesia, John Herdman diprediksi akan melakukan rotasi di piala AFF. Meski demikian, pelatih asal Inggris tersebut tak menjawab secara detail apakah akan melakukan perubahan susunan pemain atau tidak.
"Aku harus membuatmu menebak-nebak untuk besok. Saya pikir penting untuk menjaga antusiasme fans, biarkan mereka memprediksi starting eleven," ucap pelatih timnas Indonesia John Herdman dikutip dari laman Instagram @aseanutdfc_id.
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Jika perubahan line up dilakukan, pemain belakang Jordi Amat yang hanya duduk di bangku cadangan saat melawan Kamboja, berpotensi dimainkan di lini belakang dalam formasi tiga bek. Pemain Persija Jakarta ini sendiri mendampingi John Herdman dalam konferensi pers sebelum laga.
Untuk lini tengah, pemain yang memulai laga sejak awal pada laga perdana lalu yakni Thom Haye, Ivar Jenner, Eliano Reijnders, dan Marc Klok, berpotensi kembali diturunkan. Kemudian lini depan, pencetak hattrick dalam kemenangan 5-1 timnas Indonesia, Mitchell Baker masih akan menjadi andalan.
Dengan absennya Marselino dan Ragnar, dua pemain yang akan menopang Baker kemungkinan besar adalah Beckham Putra dan Dony Tri Pamungkas. Menghadapi Timor Leste, kemenangan wajib diraih Skuad Garuda untuk memudahkan langkah lolos ke babak semifinal. Terlebih, dua laga sisa akan bertemu lawan kuat yakni Singapura dan juara bertahan Vietnam.
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Indonesia 3-4-3
Penjaga Gawang: Nadeo Argawinata
Pemain Belakang: Rizky Ridho ; Jordi Amat ; Sandy Walsh
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