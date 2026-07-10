Pernah Trial di Persik Kediri, YouTuber Belanda Kini Ikut Latihan Pra Musim Bersama Klub Liga Belgia OH Leuven

YouTuber asal Belanda, Noah Zeeuw. (Istimewa)
JawaPos.com - YouTuber asal Belanda, Noah Zeeuw, kembali mencuri perhatian publik sepak bola setelah mendapat kesempatan mengikuti sesi latihan pramusim bersama klub kasta tertinggi Liga Belgia, OH Leuven.
Momen tersebut menjadi langkah penting dalam perjalanan pria berusia 32 tahun itu untuk mewujudkan impiannya menjadi pesepak bola profesional.
Noah bukan nama asing di dunia konten sepak bola. Lewat kanal YouTube miliknya, ia dikenal sering membagikan berbagai tantangan, latihan, hingga pengalaman unik di balik kehidupan seorang pemain sepak bola. Kali ini, ia membawa proyek pribadinya ke level yang lebih tinggi melalui serial bertajuk Now or Never.
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Dalam episode terbaru serial tersebut, Noah memperlihatkan bagaimana dirinya berlatih bersama skuad OH Leuven yang tengah menjalani persiapan menghadapi musim baru.
Ia harus beradaptasi dengan intensitas latihan, kecepatan permainan, serta tuntutan fisik yang jauh berbeda dibanding sepak bola amatir.
Selama mengikuti sesi latihan, Noah mencoba membuktikan bahwa dirinya mampu bersaing di lingkungan profesional.
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Berbagai menu latihan mulai dari penguasaan bola, permainan dalam ruang sempit, hingga latihan taktik menjadi bagian dari pengalamannya bersama klub Belgia tersebut.
Kesempatan berlatih bersama OH Leuven menjadi pengalaman berharga bagi Noah. Selain menguji kemampuan, ia juga memperoleh gambaran nyata mengenai standar yang harus dimiliki seorang pemain untuk bisa menembus level profesional di Eropa.
Perjalanan Noah mengejar mimpi sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Ia beberapa kali mencoba mencari peluang bersama berbagai klub dan terus mendokumentasikan proses tersebut kepada jutaan penontonnya di YouTube.
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