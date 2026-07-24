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Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 25 Juli 2026 | 00.08 WIB

Persik Kediri Pertahankan 5 Pemain Asing untuk Musim 2026/2027, Jose Enrique hingga Jon Toral Bertahan

Pemain Persik Kediri, Jon Toral dan Enrique bertahan. Persik Kediri resmi memperpanjang kontrak lima pemain asing, termasuk Jose Enrique dan Jon Toral, untuk menghadapi musim 2026/2027. (Dok. Persik) - Image

Pemain Persik Kediri, Jon Toral dan Enrique bertahan. Persik Kediri resmi memperpanjang kontrak lima pemain asing, termasuk Jose Enrique dan Jon Toral, untuk menghadapi musim 2026/2027. (Dok. Persik)

JawaPos.com - Persik Kediri memastikan kerangka utama skuad tetap terjaga untuk menghadapi musim 2026/2027. Macan Putih resmi memperpanjang kontrak lima pemain asing yang menjadi andalan tim pada kompetisi musim lalu.

Kelima pemain tersebut adalah Imanol Garcia, Ernesto Gomez, Jon Toral, Jose Enrique, serta bek asal Portugal, Francisco "Kiko" Carneiro. Keputusan ini menunjukkan kepercayaan manajemen terhadap kontribusi para legiun asing tersebut selama membela Persik.

Persik Pertahankan Pilar Utama

Di antara lima pemain yang dipertahankan, Imanol Garcia dan Jose Enrique menjadi dua sosok paling menonjol sepanjang musim lalu.

Imanol tampil konsisten sebagai gelandang bertahan yang menjaga keseimbangan permainan Persik. Perannya di lini tengah membuatnya menjadi salah satu pemain yang sulit tergantikan.

Sementara itu, Jose Enrique menjadi tumpuan di lini depan. Penyerang asal Spanyol tersebut mencetak 13 gol dan keluar sebagai top skor Persik pada musim lalu.

Ketajamannya diharapkan kembali menjadi senjata utama Macan Putih pada kompetisi 2026/2027.

Manajemen Apresiasi Kontribusi Pemain

Melalui akun Instagram resminya, Persik menjelaskan alasan mempertahankan kelima pemain asing tersebut.

"Perpanjangan ini menjadi wujud kepercayaan atas dedikasi, konsistensi, dan kontribusi yang telah mereka berikan untuk Macan Putih," tulis manajemen Persik disitir dari iLeague.

Ernesto Gomez dan Jon Toral Siap Lanjutkan Adaptasi

Ernesto Gomez dan Jon Toral memang baru bergabung pada paruh kedua musim lalu.

Meski demikian, keduanya mampu beradaptasi dengan cepat dan memberikan kontribusi positif hingga Persik mengakhiri kompetisi di peringkat ke-11 klasemen akhir.

Editor: Hendra
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