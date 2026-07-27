PSS Sleman Mulai Dihuni Wajah Baru, Pieter Huistra Ungkap Kriteria Rekrutan yang Sedang Diburu

Pieter Huistra ungkap pemain yang menjadi incaran PSS Sleman. (PSS)
JawaPos.com - PSS Sleman terus mematangkan persiapan menghadapi musim 2026/2027.
Memasuki pekan kedua latihan pramusim, sejumlah wajah baru mulai terlihat mengikuti sesi latihan yang digelar di Lapangan Pakembinangun, Sleman.
Kehadiran mereka langsung memunculkan berbagai spekulasi mengenai calon rekrutan anyar Super Elang Jawa.
Meski demikian, Pelatih Kepala PSS Sleman, Pieter Huistra, masih memilih untuk tidak mengungkap identitas para pemain tersebut. Ia meminta publik bersabar hingga seluruh proses perekrutan benar-benar selesai dan diumumkan secara resmi oleh manajemen klub.
"Klub nantinya akan mengumumkan secara resmi mengenai para pemain tersebut," ujar Pieter Huistra sambil tersenyum usai memimpin latihan di Lapangan Pakembinangun, Sabtu (25/7/2026) sore WIB.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa PSS masih bergerak aktif dalam menyusun komposisi skuad terbaik jelang bergulirnya kompetisi.
Kehadiran beberapa pemain baru di sesi latihan menjadi bagian dari proses evaluasi sekaligus penyelesaian administrasi sebelum diperkenalkan kepada publik.
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Di balik sikap tertutup mengenai identitas calon pemain anyar, Huistra justru memberikan gambaran mengenai tipe pemain yang sedang dibutuhkan timnya.
Pelatih asal Belanda itu mengaku lebih menyukai pemain yang memiliki kemampuan bermain di lebih dari satu posisi.
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