PSS Sleman Siapkan Skuad Kompetitif, Pieter Huistra Utamakan Pemain yang Bisa Main di Banyak Posisi

PSS Sleman mematangkan persiapan menghadapi super league musim 2026/27.
JawaPos.com - PSS Sleman terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi super league musim 2026/27. Memasuki pekan kedua latihan, sejumlah wajah baru mulai terlihat bergabung dalam sesi latihan bersama skuad Super Elang Jawa.
Kehadiran mereka memunculkan spekulasi mengenai calon pemain anyar yang akan memperkuat tim pada musim ini. Meski demikian, pelatih PSS Sleman Pieter Huistra masih belum bersedia mengungkap identitas para pemain tersebut.
Dia memilih menunggu proses perekrutan selesai sebelum memberikan informasi kepada publik. "Klub akan mengumumkan secara resmi mengenai para pemain baru tersebut," ujar Pieter Huistra.
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Pelatih asal Belanda itu menjelaskan bahwa PSS tidak sekadar mencari pemain berkualitas. Tim pelatih juga memiliki kriteria khusus dalam menentukan sosok yang layak direkrut untuk memperkuat skuad musim ini.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian utama adalah kemampuan pemain untuk tampil di lebih dari satu posisi. Menurut Huistra, fleksibilitas seperti itu akan memberikan keuntungan besar bagi tim sepanjang kompetisi.
"Saya menyukai pemain yang mampu bermain di lebih dari satu posisi. Bahkan, seorang striker pun harus memiliki kemampuan untuk mengisi posisi lain ketika dibutuhkan. Sehingga tim memiliki lebih banyak pilihan dalam menerapkan strategi dan menghadapi berbagai situasi pertandingan," jelas Pieter Huistra.
Kemampuan bermain di berbagai posisi dinilai akan memudahkan tim pelatih ketika harus melakukan rotasi maupun menyesuaikan strategi sesuai kebutuhan pertandingan. Dengan jadwal kompetisi yang padat, keberadaan pemain multiperan menjadi nilai tambah yang penting.
Saat ditanya mengenai nama maupun asal pemain yang sedang dibidik, Huistra kembali memilih irit bicara. Ia menegaskan bahwa semua informasi baru akan disampaikan setelah proses administrasi dan kesepakatan dengan pemain benar-benar rampung.
Baginya, mengumumkan pemain sebelum resmi bergabung hanya akan memunculkan rumor yang belum tentu sesuai dengan kenyataan. Karena itu, PSS memilih menunggu waktu yang tepat sebelum memperkenalkan rekrutan anyarnya kepada publik.
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