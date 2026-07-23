I.League Inspeksi Stadion Jatidiri, Suporter PSIS Soroti Kualitas Rumput yang Perlu Dibenahi

JawaPos.com - Perwakilan I.League melakukan peninjauan langsung ke Stadion Jatidiri, Semarang, pada Kamis (23/7/2026).

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari proses memastikan kesiapan stadion yang akan kembali digunakan sebagai markas PSIS Semarang saat kompetisi musim 2026/2027 bergulir.

Kegiatan itu diketahui melalui unggahan akun Instagram resmi @psisofficial. Dalam unggahan tersebut, PSIS menjelaskan bahwa pengecekan dilakukan bersama pihak penyelenggara kompetisi untuk memastikan seluruh fasilitas stadion memenuhi standar yang dibutuhkan.

"PSIS bersama perwakilan ILeague meninjau langsung Stadion Jatidiri guna memastikan seluruh fasilitas si stadion nantinya siap dan layak dipergunakan saat kompetisi berlangsung. Siap nribun maneh porak kih?" tulis akun @psisofficial.

Unggahan tersebut langsung menarik perhatian pendukung Laskar Mahesa Jenar. Tidak sedikit suporter yang menyambut kabar itu dengan antusias karena berharap PSIS segera kembali bermain di hadapan publik Semarang.

Perwakilan I.League melakukan pengecekan terhadap kelayakan Stadion Jatidiri. (istimewa)

Namun, di balik antusiasme tersebut, sejumlah suporter juga menyoroti kondisi rumput Stadion Jatidiri yang dinilai masih membutuhkan perhatian sebelum kompetisi resmi dimulai.

Akun @marufinpie misalnya, mempertanyakan perawatan lapangan yang menjadi aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.