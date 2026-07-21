Cerita Panser Biru di Surabaya: Datang Dukung PSIS, Pulang Membawa Kisah Persaudaraan dengan Bonek

Panser Biru dukung tim kesayangan PSIS Semarang di Stadion Gelora Bung Tomo. (PSIS)
JawaPos.com - Perjalanan Panser Biru ke Surabaya untuk mendukung PSIS Semarang di laga Anniversary Game Persebaya ke-99 bukan sekadar soal sepak bola.
Di balik hasil imbang 2-2 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (19/7/2026), tersimpan cerita tentang kerinduan suporter, persaudaraan antarkelompok pendukung, hingga penghormatan untuk mendiang Andi Peci.
Sejak pagi, rombongan Panser Biru mulai berdatangan ke Kota Pahlawan. Ada yang berangkat menggunakan bus, elf, mobil pribadi, hingga kereta api.
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Total lebih dari 1.000 anggota ikut dalam perjalanan tersebut, menjadikannya salah satu keberangkatan terbesar Panser Biru dalam beberapa waktu terakhir.
Bagi mereka, laga ini bukan hanya uji coba pramusim. Kesempatan kembali memenuhi tribune dan bernyanyi untuk PSIS menjadi obat rindu setelah cukup lama tak merasakan atmosfer pertandingan bersama.
"Teman-teman antusias sekali. Sudah lama tidak ada pertandingan, jadi ini bisa sedikit mengobati rasa rindu terhadap sepak bola Semarang. Total yang berangkat lebih dari seribu orang," ujar Divisi Tour Panser Biru, Reno Brilliant.
Di dalam Stadion Gelora Bung Tomo, Panser Biru menempati Gate 15 Tribun Selatan. Mereka berdiri berdampingan dengan ribuan Bonek yang sejak awal memberikan sambutan hangat.
Tak ada sekat di antara kedua kelompok suporter. Mereka saling menyapa, berbincang, bahkan beberapa kali bernyanyi bersama.
Suasana seperti itu kembali menunjukkan bahwa hubungan Panser Biru dan Bonek memang telah terjalin baik selama bertahun-tahun.
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