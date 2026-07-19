Tribute To Andi Peci, Panser Biru Tunjukkan Rasa Hormat Lewat One Minute of Silence di GBT

JawaPos.com - Semangat Panser Biru untuk mendukung PSIS Semarang kembali terlihat dalam laga uji coba melawan Persebaya Surabaya. Laga digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Minggu (19/7) dengan kick off pukul 16.00 WIB.

Pertandingan tersebut menjadi bagian dari rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun Persebaya yang ke-99. Tak hanya menjadi ajang pemanasan bagi kedua tim menjelang kompetisi musim 2026/2027, pertandingan ini juga memiliki makna emosional teruntuk bagi suporter Persebaya.

Sebelum laga dimulai, akan digelar prosesi penghormatan untuk mengenang Andi Kristianto atau yang akrab disapa Andi Peci, salah satu tokoh Bonek yang meninggal dunia pada Jumat 10 Juli 2026. Panser Biru turut menyampaikan penghormatan kepada sosok yang dikenal memiliki peran besar mengembalikan Persebaya supaya bisa eksis kembali di persepakbolaan Indonesia.

Melalui akun Instagram @divisitourpanserbiru, mereka mengunggah pesan penuh makna. "One minute of silence, a lifetime of memories. Untuk mengenang sahabat yang telah mendahului, salah satu sosok hebat yang menjadi inspirasi kami," tulis mereka.

Unggahan itu menunjukkan rasa hormat Panser Biru kepada Andi Peci, sekaligus menjadi simbol eratnya hubungan antar suporter yang menjunjung tinggi nilai persaudaraan di sepak bola Indonesia. Panser Biru memberangkatkan sekitar 1.000 anggota menuju Surabaya. Mereka berangkat menggunakan berbagai modal transportasi, mulai dari bus, kendaraan elf, mobil pribadi, hingga kereta api.

Keberangkatan dilakukan secara bertahap dari berbagai wilayah di Jawa Tengah agar perjalanan menuju Surabaya berlangsung tertib dan lancar. Antusiasme tersebut menjadi bukti bahwa dukungan kepada PSIS tetap mengalir meski pertandingan hanya berstatus uji coba.

Selama berada di Stadion Gelora Bung Tomo, Panser Biru akan menempati Gate 15 bawah sesuai dengan pembagian area yang telah ditentukan panitia. Penempatan tersebut juga diharapkan membuat koordinasi dan pengamanan suporter berjalan lebih baik.

Laga antara Persebaya dan PSIS diperkirakan berlangsung dalam atmosfer yang meriah. Selain menjadi bagian dari perayaan ulang tahun Persebaya, pertandingan ini juga menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk mengukur kesiapan skuad sebelum kompetisi resmi bergulir.