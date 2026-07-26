Eks Winger Chiangrai United Carlos Iury Dirumorkan Jadi Rekrutan Baru Dewa United

Dewa United dikabarkan bakal rekrut winger Brasil eks Chiangrai United Carlos Iury. (Istimewa)
JawaPos.com - Dewa United terus bergerak aktif di bursa transfer jelang bergulirnya Liga 1 musim 2026/2027. Klub berjuluk Banten Warriors itu dikabarkan akan mendatangkan winger asal Brasil, Carlos Iury Bezerra Da Silva, untuk menambah kekuatan di sektor sayap.
Rumor kepindahan pemain berusia 25 tahun tersebut mulai mencuat setelah namanya dikaitkan dengan Dewa United dalam daftar rumor transfer. Saat ini Carlos Iury berstatus tanpa klub setelah mengakhiri kebersamaannya dengan Chiangrai United pada 12 Juli 2026.
Sebelum berstatus bebas transfer, Carlos Iury tampil bersama Chiangrai United di kompetisi Liga Thailand musim lalu. Dia menunjukkan performa yang cukup konsisten dengan menyumbangkan lima gol dan tujuh assist dari 23 pertandingan.
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Catatan tersebut membuat Carlos Iury menjadi salah satu pemain yang cukup diperhitungkan di lini depan. Kecepatan, kemampuan menggiring bola, serta kreativitas dalam membuka ruang menjadi kelebihan yang dimiliki pemain berkaki dominan kanan tersebut.
Meski berposisi utama sebagai sayap kiri, Carlos Iury juga mampu dimainkan sebagai sayap kanan maupun gelandang serang. Fleksibilitas itu dinilai dapat menjadi nilai tambah bagi Dewa United yang ingin memiliki variasi skema permainan sepanjang musim.
Carlos Iury lahir pada 8 Maret 2001 dan merupakan lulusan akademi São Paulo FC, salah satu akademi sepak bola terbaik di Brasil. Dengan tinggi badan 176 sentimeter, dia dikenal sebagai pemain yang mengandalkan akselerasi dan kemampuan duel satu lawan satu.
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Berdasar data Transfermarkt, Carlos Iury memiliki nilai pasar sekitar Rp 7,82 miliar. Statusnya sebagai pemain bebas transfer juga membuat proses negosiasi berpotensi lebih mudah dibandingkan pemain yang masih terikat kontrak.
Hingga saat ini, baik Dewa United maupun Carlos Iury belum memberikan pernyataan resmi mengenai kabar tersebut. Namun, rumor yang terus berkembang membuat peluang kepindahannya ke Liga Indonesia semakin menarik untuk dinantikan.
Apabila transfer ini benar-benar terwujud, Carlos Iury berpotensi menjadi tambahan penting bagi skuad Dewa United. Pengalaman bermain di kompetisi Thailand diharapkan mampu memberikan warna baru di lini serang sekaligus meningkatkan daya saing tim dalam menghadapi ketatnya persaingan Liga Indonesia musim 2026/2027.
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