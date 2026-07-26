Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Minggu, 26 Juli 2026 | 19.24 WIB

Eks Winger Chiangrai United Carlos Iury Dirumorkan Jadi Rekrutan Baru Dewa United

Dewa United dikabarkan bakal rekrut winger Brasil eks Chiangrai United Carlos Iury. (Istimewa) - Image

Dewa United dikabarkan bakal rekrut winger Brasil eks Chiangrai United Carlos Iury. (Istimewa)

JawaPos.com - Dewa United terus bergerak aktif di bursa transfer jelang bergulirnya Liga 1 musim 2026/2027. Klub berjuluk Banten Warriors itu dikabarkan akan mendatangkan winger asal Brasil, Carlos Iury Bezerra Da Silva, untuk menambah kekuatan di sektor sayap.

Rumor kepindahan pemain berusia 25 tahun tersebut mulai mencuat setelah namanya dikaitkan dengan Dewa United dalam daftar rumor transfer. Saat ini Carlos Iury berstatus tanpa klub setelah mengakhiri kebersamaannya dengan Chiangrai United pada 12 Juli 2026.

Sebelum berstatus bebas transfer, Carlos Iury tampil bersama Chiangrai United di kompetisi Liga Thailand musim lalu. Dia menunjukkan performa yang cukup konsisten dengan menyumbangkan lima gol dan tujuh assist dari 23 pertandingan.

Catatan tersebut membuat Carlos Iury menjadi salah satu pemain yang cukup diperhitungkan di lini depan. Kecepatan, kemampuan menggiring bola, serta kreativitas dalam membuka ruang menjadi kelebihan yang dimiliki pemain berkaki dominan kanan tersebut.

Meski berposisi utama sebagai sayap kiri, Carlos Iury juga mampu dimainkan sebagai sayap kanan maupun gelandang serang. Fleksibilitas itu dinilai dapat menjadi nilai tambah bagi Dewa United yang ingin memiliki variasi skema permainan sepanjang musim.

Carlos Iury lahir pada 8 Maret 2001 dan merupakan lulusan akademi São Paulo FC, salah satu akademi sepak bola terbaik di Brasil. Dengan tinggi badan 176 sentimeter, dia dikenal sebagai pemain yang mengandalkan akselerasi dan kemampuan duel satu lawan satu.

Berdasar data Transfermarkt, Carlos Iury memiliki nilai pasar sekitar Rp 7,82 miliar. Statusnya sebagai pemain bebas transfer juga membuat proses negosiasi berpotensi lebih mudah dibandingkan pemain yang masih terikat kontrak.

Hingga saat ini, baik Dewa United maupun Carlos Iury belum memberikan pernyataan resmi mengenai kabar tersebut. Namun, rumor yang terus berkembang membuat peluang kepindahannya ke Liga Indonesia semakin menarik untuk dinantikan.

Apabila transfer ini benar-benar terwujud, Carlos Iury berpotensi menjadi tambahan penting bagi skuad Dewa United. Pengalaman bermain di kompetisi Thailand diharapkan mampu memberikan warna baru di lini serang sekaligus meningkatkan daya saing tim dalam menghadapi ketatnya persaingan Liga Indonesia musim 2026/2027.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Dewa United Rekrut Osmar Loss, Eks Pelatih Buriram United dan Persepolis Gantikan Jan Olde Riekerink - Image
Sepak Bola Indonesia

Dewa United Rekrut Osmar Loss, Eks Pelatih Buriram United dan Persepolis Gantikan Jan Olde Riekerink

Minggu, 26 Juli 2026 | 02.56 WIB

Rumor Gabung Persebaya Resmi Terbantahkan! Alexis Messidoro Dipastikan Bertahan di Dewa United - Image
Sepak Bola Indonesia

Rumor Gabung Persebaya Resmi Terbantahkan! Alexis Messidoro Dipastikan Bertahan di Dewa United

Minggu, 12 Juli 2026 | 05.36 WIB

Eks Gelandang Dewa United Hugo Gomes Dikaitkan dengan Bhayangkara FC Jelang Super League Musim 2026/2027 - Image
Sepak Bola Indonesia

Eks Gelandang Dewa United Hugo Gomes Dikaitkan dengan Bhayangkara FC Jelang Super League Musim 2026/2027

Minggu, 12 Juli 2026 | 05.19 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa? - Image
1

Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Ikhwan Ali Tanamal Resmi Gabung Persib Bandung, Siap Bekerja Keras Rebut Tempat di Tim Utama

4

Prediksi Skor DPMM FC vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026: Misi Dalberto Tebar Pesona di Klub Baru!

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi

7

An Se Young Mundur dari China Open 2026 karena Cedera, Fokus Pulihkan Kondisi Jelang Kejuaraan Dunia

8

Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal

9

Mengulas Dugaan Kejanggalan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Apa yang Sebenarnya Terjadi?

10

Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore