Dilepas Dewa United, Hugo ‘Jaja’ Gomes Balik Gabung dengan Madura United

Pemain Madura United Hugo 'Jaja' Gomes. (Istimewa)
JawaPos.com – Madura United kembali mendatangkan pemain untuk menyambut Super League 2026-2027. Hugo ‘Jaja’ Gomes menjadi pemain ke-16 yang bergabung dengan tim berjuluk Laskar Sapeh Kerrab itu.
Pada Rabu (29/7), media sosial Madura United mengumumkan bergabungnya Jaja setelah musim lalu pemain asal Brasil itu membela Dewa United. Jaja datang dengan status free transfer.
“Rumah adalah tempat di mana hati bersandar, Welcome Back Hugo ‘Jaja’ Gomes! Ini bukan sekadar tentang kembalinya seorang pemain, tapi tentang kembalinya keluarga,” tulis akun media sosial Madura United saat mengumumkan kembalinya Jaja ke tim asal Pulau Garam itu.
“Ayo kita kembali berjuang, bergandengan tangan, dan mengukir kejayaan baru bersama!” lanjut Madura United.
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Kedatangan Jaja memang disambut dengan penuh suka cita. Sebab Jaja adalah bagian dari sejarah kesuksesan Madura United ketika menembus final Super League 2023-2024.
Saat bertandingan melawan Persib di final Super League 2023-2024, Madura United kalah dengan agregat 1-6. Di pertemuan pertama, Persib menang 3-0 atas Madura United di Bandung (26/5/2024). Lalu Maung Bandung juga menang dengan skor 3-1 saat laga dilakukan di Bangkalan (31/5/2024).
Jaja membela Madura United selama tiga musim. Dan capaian 2023-2024 menjadi catatan terbaiknya dengan membawa tim ke final.
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Atas capaian apiknya di musim 2023-2024 tersebut, Jaja lantas masuk dalam Liga 1 Team of The Season.
Pada musim perdananya, 2021-2022, Jaja menghasilkan 10 gol serta lima assist dalam 30 laga di Liga 1 (nama lama Super League). Musim berikutnya 2022-2023, Jaja main 32 laga dan menghasilkan enam gol.
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