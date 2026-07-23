Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Jumat, 24 Juli 2026 | 06.00 WIB

Legenda Timnas Indonesia Zulkifli Syukur Resmi Jadi Asisten Pelatih Garudayaksa FC Bersama Milos Joksic

Jajaran pelatih Garudayaksa FC. (Dok. I.League) - Image

Jajaran pelatih Garudayaksa FC. (Dok. I.League)

JawaPos.com - Mantan bek Timnas Indonesia, Zulkifli Syukur, resmi memulai babak baru dalam perjalanan kariernya di dunia kepelatihan. Pria yang dikenal sebagai salah satu bek kanan terbaik yang pernah dimiliki Indonesia itu dipastikan bergabung dengan Garudayaksa FC sebagai asisten pelatih.

Di klub barunya, Zulkifli akan mendampingi pelatih kepala Milos Joksic dalam mempersiapkan tim menghadapi kompetisi musim 2026/2027. Kehadirannya menjadi tambahan penting bagi jajaran pelatih Garudayaksa FC yang terus diperkuat demi membangun tim yang kompetitif.

Bagi Zulkifli, kesempatan ini menjadi tantangan sekaligus langkah baru setelah menutup karier sebagai pemain profesional. Pengalaman panjangnya bersama Timnas Indonesia dan sejumlah klub di Tanah Air diharapkan mampu membantu perkembangan para pemain, terutama dalam membangun karakter dan mental bertanding.

Garudayaksa FC sendiri menaruh harapan besar kepada mantan kapten PSM Makassar tersebut. Selain memiliki pengalaman bermain di level tertinggi, Zulkifli juga dikenal sebagai sosok yang disiplin dan mampu menjadi panutan bagi pemain muda.

Dalam menjalankan tugasnya, Zulkifli tidak bekerja sendiri. Ia akan menjadi bagian dari tim kepelatihan yang dihuni sejumlah nama berpengalaman dari berbagai bidang. 

Milos Joksic tetap memimpin sebagai pelatih kepala. Sementara itu, John Wall akan bertugas sebagai asisten pelatih. Program peningkatan kondisi fisik pemain ditangani oleh Pepe Lazaro, sedangkan Milan Jovanic dipercaya mengawal perkembangan para penjaga gawang. Di sisi analisis pertandingan, Garudayaksa FC juga memiliki Afton Agata yang bertugas sebagai analis video.

Kolaborasi seluruh staf tersebut diharapkan mampu menghadirkan persiapan yang lebih matang sepanjang musim.

Zulkifli pun menyambut kepercayaan yang diberikan manajemen dengan penuh rasa syukur. Ia berharap dapat memberikan kontribusi terbaik bagi klub serta membantu tim mencapai target yang telah ditetapkan.

Melalui pernyataannya, mantan pemain Timnas Indonesia itu mengungkapkan optimismenya dalam memulai perjalanan bersama Garudayaksa FC.

"Bismillahirrahmanirrahim, semoga dimudahkan bersama Garudayaksa," ujar Zulkifli Syukur.

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Hengkang dari Persib Bandung ke Hanoi FC, Andrew Jung Senang Bisa Lanjutkan Karir di Asia - Image
Sepak Bola Dunia

Hengkang dari Persib Bandung ke Hanoi FC, Andrew Jung Senang Bisa Lanjutkan Karir di Asia

Jumat, 24 Juli 2026 | 05.56 WIB

Aditya Warman Resmi Tinggalkan Persija Jakarta, Gabung Borneo FC dalam Transfer Nadeo Argawinata - Image
Sepak Bola Indonesia

Aditya Warman Resmi Tinggalkan Persija Jakarta, Gabung Borneo FC dalam Transfer Nadeo Argawinata

Jumat, 24 Juli 2026 | 05.02 WIB

Garudayaksa FC Resmi Datangkan Milos Joksic, Pelatih Berpengalaman dari Liga Thailand - Image
Sepak Bola Indonesia

Garudayaksa FC Resmi Datangkan Milos Joksic, Pelatih Berpengalaman dari Liga Thailand

Rabu, 22 Juli 2026 | 16.10 WIB

Terpopuler

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini - Image
1

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini

2

Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral

3

Sarwendah Dikabarkan Hengkang dari Rumah Cilandak, Begini Komentar Pihak Ruben Onsu

4

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi

7

2 Alasan Vicky Prasetyo Belum Menjenguk Fangfang yang Sudah Melahirkan Buah Hatinya

8

Komentar Pedas Zlatan Ibrahimovic di Piala Dunia 2026 Bikin Heboh, Ini Deretan Frasa Ikoniknya

9

Jeritan Puluhan Tenaga Kesehatan PPPK Paruh Waktu di Balai Kota DKI: Gaji Ke-13 Tak Cair

10

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore