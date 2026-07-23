Legenda Timnas Indonesia Zulkifli Syukur Resmi Jadi Asisten Pelatih Garudayaksa FC Bersama Milos Joksic

JawaPos.com - Mantan bek Timnas Indonesia, Zulkifli Syukur, resmi memulai babak baru dalam perjalanan kariernya di dunia kepelatihan. Pria yang dikenal sebagai salah satu bek kanan terbaik yang pernah dimiliki Indonesia itu dipastikan bergabung dengan Garudayaksa FC sebagai asisten pelatih.

Di klub barunya, Zulkifli akan mendampingi pelatih kepala Milos Joksic dalam mempersiapkan tim menghadapi kompetisi musim 2026/2027. Kehadirannya menjadi tambahan penting bagi jajaran pelatih Garudayaksa FC yang terus diperkuat demi membangun tim yang kompetitif.

Bagi Zulkifli, kesempatan ini menjadi tantangan sekaligus langkah baru setelah menutup karier sebagai pemain profesional. Pengalaman panjangnya bersama Timnas Indonesia dan sejumlah klub di Tanah Air diharapkan mampu membantu perkembangan para pemain, terutama dalam membangun karakter dan mental bertanding.

Garudayaksa FC sendiri menaruh harapan besar kepada mantan kapten PSM Makassar tersebut. Selain memiliki pengalaman bermain di level tertinggi, Zulkifli juga dikenal sebagai sosok yang disiplin dan mampu menjadi panutan bagi pemain muda.

Dalam menjalankan tugasnya, Zulkifli tidak bekerja sendiri. Ia akan menjadi bagian dari tim kepelatihan yang dihuni sejumlah nama berpengalaman dari berbagai bidang.

Milos Joksic tetap memimpin sebagai pelatih kepala. Sementara itu, John Wall akan bertugas sebagai asisten pelatih. Program peningkatan kondisi fisik pemain ditangani oleh Pepe Lazaro, sedangkan Milan Jovanic dipercaya mengawal perkembangan para penjaga gawang. Di sisi analisis pertandingan, Garudayaksa FC juga memiliki Afton Agata yang bertugas sebagai analis video.

Kolaborasi seluruh staf tersebut diharapkan mampu menghadirkan persiapan yang lebih matang sepanjang musim.

Zulkifli pun menyambut kepercayaan yang diberikan manajemen dengan penuh rasa syukur. Ia berharap dapat memberikan kontribusi terbaik bagi klub serta membantu tim mencapai target yang telah ditetapkan.

Melalui pernyataannya, mantan pemain Timnas Indonesia itu mengungkapkan optimismenya dalam memulai perjalanan bersama Garudayaksa FC.