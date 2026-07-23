Mengenang M Basri, Pelatih yang Mengantar Arema FC Meraih Gelar Juara Pertama di Era Galatama

M. Basri saat masih aktif melatih. (istimewa)
JawaPos.com - Dunia sepak bola Indonesia kembali berduka. Pelatih legendaris Muhammad Basri atau yang lebih dikenal sebagai M. Basri dikabarkan telah meninggal dunia.
Kepergian sosok kelahiran Makassar, 5 Oktober 1942 tersebut menjadi kehilangan besar bagi sepak bola nasional, terutama bagi keluarga besar Arema FC yang pernah merasakan sentuhan emasnya.
Nama M. Basri memiliki tempat tersendiri dalam sejarah Arema. Di bawah kepemimpinannya, klub berjuluk Singo Edan berhasil meraih gelar juara Galatama musim 1992-1993.
Prestasi tersebut menjadi trofi liga pertama dalam sejarah Arema sekaligus menjadi fondasi lahirnya tradisi juara yang terus dikenang hingga sekarang.
General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi, menyampaikan rasa belasungkawa atas wafatnya mantan pelatih yang menjadi bagian penting perjalanan klub asal Malang tersebut.
Menurut Yusrinal, M. Basri bukan hanya pelatih yang sukses memberikan prestasi, tetapi juga sosok yang memiliki dedikasi tinggi terhadap perkembangan sepak bola Indonesia.
Ia menilai keberhasilan membawa Arema menjadi juara Galatama merupakan warisan berharga yang akan selalu dikenang oleh Aremania.
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Karier M. Basri di dunia sepak bola dimulai sebagai pemain. Ia pernah membela Timnas Indonesia pada ajang Asian Games 1962 dan turut mengantarkan PSM Makassar meraih gelar juara Kompetisi Perserikatan pada musim 1964-1965 dan 1965-1966.
Kesuksesannya semakin bersinar ketika beralih menjadi pelatih. M. Basri pernah membawa Persebaya Surabaya menjadi juara Perserikatan 1977, kemudian meraih sejumlah gelar Galatama bersama Niac Mitra pada 1981, 1982, dan 1986.
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