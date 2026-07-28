Eks Timnas Austria U-21 Dominik Reiter Masuk Radar Dua Klub Liga Indonesia

JawaPos.com - Bursa transfer di Liga Indonesia kembali menghadirkan rumor menarik. Kali ini, nama pemain asal Austria, Dominik Reiter, menjadi salah satu yang ramai diperbincangkan setelah dikabarkan masuk dalam radar dua klub peserta kompetisi Super League musim 2026/2027.

Pemain berusia 28 tahun itu sebelumnya sempat disebut tinggal selangkah lagi bergabung dengan PSM Makassar.

Namun, proses negosiasi akhirnya tidak berujung pada kesepakatan sehingga transfer tersebut dipastikan batal terlaksana.

Kegagalan mencapai kata sepakat membuat Reiter kembali berstatus bebas untuk menentukan klub barunya.

Situasi ini langsung dimanfaatkan oleh dua klub Super League yang hingga kini masih terus melakukan komunikasi dengan pihak sang pemain.

Negosiasi disebut masih berlangsung dan belum ada keputusan final mengenai klub mana yang akan menjadi pelabuhan berikutnya bagi pemain asal Grieskirchen, Austria, tersebut.

Di sisi lain, peluang Reiter untuk tetap melanjutkan karier di negaranya juga masih terbuka. Sang pemain dikabarkan mengonfirmasi bahwa dirinya sedang berdiskusi dengan salah satu klub peserta Bundesliga Austria.

Artinya, masa depan Reiter masih belum mengarah ke satu tujuan tertentu. Persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya masih berlangsung, baik dari klub Indonesia maupun klub di Austria.