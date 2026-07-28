Eks Timnas Austria U-21 Dominik Reiter Masuk Radar Dua Klub Liga Indonesia

Dominik Reiter. (istimewa)
JawaPos.com - Bursa transfer di Liga Indonesia kembali menghadirkan rumor menarik. Kali ini, nama pemain asal Austria, Dominik Reiter, menjadi salah satu yang ramai diperbincangkan setelah dikabarkan masuk dalam radar dua klub peserta kompetisi Super League musim 2026/2027.
Pemain berusia 28 tahun itu sebelumnya sempat disebut tinggal selangkah lagi bergabung dengan PSM Makassar.
Namun, proses negosiasi akhirnya tidak berujung pada kesepakatan sehingga transfer tersebut dipastikan batal terlaksana.
Kegagalan mencapai kata sepakat membuat Reiter kembali berstatus bebas untuk menentukan klub barunya.
Baca Juga:Rumor Transfer PSM Makassar: Sergio Aguero Dirumorkan Masuk Radar Juku Eja untuk Super League Musim 2026/2027
Situasi ini langsung dimanfaatkan oleh dua klub Super League yang hingga kini masih terus melakukan komunikasi dengan pihak sang pemain.
Negosiasi disebut masih berlangsung dan belum ada keputusan final mengenai klub mana yang akan menjadi pelabuhan berikutnya bagi pemain asal Grieskirchen, Austria, tersebut.
Di sisi lain, peluang Reiter untuk tetap melanjutkan karier di negaranya juga masih terbuka. Sang pemain dikabarkan mengonfirmasi bahwa dirinya sedang berdiskusi dengan salah satu klub peserta Bundesliga Austria.
Baca Juga:Rumor Transfer PSM Makassar: Eks Bek Kanan Timnas Bosnia Haris Ovcina Masuk Radar Juku Eja untuk Liga 1 Musim 2026/2027
Artinya, masa depan Reiter masih belum mengarah ke satu tujuan tertentu. Persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya masih berlangsung, baik dari klub Indonesia maupun klub di Austria.
Dominik Reiter bukanlah nama asing di sepak bola Austria. Ia mengawali karier profesional bersama FC Juniors OO sebelum mendapat kesempatan memperkuat LASK, salah satu klub yang cukup kompetitif di kasta tertinggi Liga Austria.
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol
Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!
Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal
5 Bintang Sepak Bola yang Alami Kenaikan Nilai Pasar setelah Piala Dunia FIFA 2026
Prediksi PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Ujian Berat Ayam Kinantan Hadapi Sang Juara Bertahan
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi