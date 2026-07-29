Bruno Moreira Kecewa! Port FC Buang Keunggulan, Persija Jakarta Paksa Imbang 2-2 di Piala Presiden 2026

JawaPos.com — Port FC gagal mengamankan kemenangan setelah ditahan imbang Persija Jakarta 2-2 pada laga Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu (29/7/2026). Sempat unggul dua gol pada babak pertama, klub asal Thailand harus puas berbagi satu poin setelah Persija Jakarta bangkit pada paruh kedua pertandingan.

Hasil ini membuat Port FC tetap memimpin klasemen sementara Grup B dengan koleksi empat poin. Sementara Persija Jakarta masih berada di posisi ketiga dengan satu poin, meski peluang lolos masih terbuka bergantung hasil laga Persebaya Surabaya melawan PSMS Medan pada malam hari.

Bagaimana Port FC Sempat Menguasai Babak Pertama? Port FC tampil agresif sejak awal pertandingan dan mampu membuka keunggulan pada menit ke-20. Berawal dari pergerakan Kaka Mendes di sisi kiri, umpan datarnya mengarah ke koridor tengah dan disambut Peeradon Chamratsamee dengan tembakan keras dari luar kotak penalti yang bersarang di gawang Persija Jakarta.

Persija Jakarta sempat memiliki kesempatan menyamakan skor enam menit kemudian. Eksel Runtukahu menerima umpan terobosan dari Witan Sulaeman, namun gagal menaklukkan kiper Michael Falkesgaard saat berhadapan langsung.

Tekanan Port FC kembali membuahkan hasil pada menit ke-40. Issam Al Sabhi menyambar bola di depan gawang, dan meski sempat dibuang Aqil Savik, hakim garis memastikan bola sudah melewati garis gawang sehingga gol tetap disahkan.

Keunggulan dua gol ternyata tidak bertahan lama. Hanya dua menit berselang, Stejpan Loncar mengirim umpan terobosan yang dimanfaatkan Arlyansah Abdulmanan dengan penyelesaian akhir yang tenang untuk memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1 sebelum turun minum.

Mengapa Persija Jakarta Mampu Bangkit? Persija Jakarta tampil lebih agresif setelah jeda pertandingan. Baru tujuh menit babak kedua berjalan, serangan cepat yang dibangun skuad asuhan Shin Tae Yong berhasil diselesaikan Stejpan Loncar untuk mengubah skor menjadi 2-2.

Gol tersebut meningkatkan kepercayaan diri Persija Jakarta. Sebaliknya, Port FC mulai kehilangan dominasi yang mereka tunjukkan sepanjang babak pertama sehingga pertandingan berlangsung lebih terbuka.

Kedua tim sama-sama memperoleh sejumlah peluang setelah skor kembali imbang. Namun penyelesaian akhir dari kedua kubu belum mampu menghasilkan gol tambahan hingga waktu normal hampir berakhir.