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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 29 Juli 2026 | 21.13 WIB

Shin Tae-yong Waspadai Kekuatan Port FC, Persija Jakarta Fokus Tunjukkan Progres di Piala Presiden 2026

Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong mengakui persiapan timnya masih singkat setelah kalah 0-1 dari Persebaya Surabaya pada laga Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com) - Image

Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong mengakui persiapan timnya masih singkat setelah kalah 0-1 dari Persebaya Surabaya pada laga Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)

JawaPos.com - Persija Jakarta kembali menjalani ujian di ajang Piala Presiden 2026. Setelah menyelesaikan laga pembuka, Macan Kemayoran kini bersiap menghadapi Port FC pada pertandingan kedua Grup B yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Rabu (29/7/2026) pukul 15.30 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Persija untuk menunjukkan perkembangan tim selama masa pramusim. 

Di bawah arahan pelatih Shin Tae-yong, fokus tim bukan hanya mengejar hasil, tetapi juga membangun fondasi permainan yang lebih kuat menjelang kompetisi resmi musim 2026/2027.

Port FC bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Klub asal Thailand tersebut datang dengan status juara bertahan Piala Presiden dan memiliki pengalaman bersaing di level Asia. Karena itu, Shin Tae-yong memastikan tim pelatih telah mempelajari karakter permainan calon lawannya.

"Port FC adalah juara bertahan. Jadi, saya pikir mereka adalah tim yang bagus. Kami pun sudah menganalisis permainan Port FC," ujar Shin Tae-yong.

Pelatih asal Korea Selatan itu menegaskan bahwa Persija tetap menjalankan rencana yang sudah disusun sejak awal turnamen. 

Salah satunya adalah memberi kesempatan lebih banyak kepada pemain muda untuk mendapatkan pengalaman bertanding.

Menurutnya, proses pembentukan tim membutuhkan waktu dan menit bermain yang cukup bagi seluruh pemain. Oleh karena itu, rotasi akan kembali diterapkan seperti pada pertandingan sebelumnya.

"Seperti yang kami lakukan pada pertandingan pertama, kami akan bermain dengan mengutamakan pemain-pemain muda, lalu membagi waktu bermain para pemain sampai batas tertentu," lanjutnya.

Editor: Banu Adikara
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