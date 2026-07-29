Shin Tae-yong Waspadai Kekuatan Port FC, Persija Jakarta Fokus Tunjukkan Progres di Piala Presiden 2026

Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong mengakui persiapan timnya masih singkat setelah kalah 0-1 dari Persebaya Surabaya pada laga Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)
JawaPos.com - Persija Jakarta kembali menjalani ujian di ajang Piala Presiden 2026. Setelah menyelesaikan laga pembuka, Macan Kemayoran kini bersiap menghadapi Port FC pada pertandingan kedua Grup B yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Rabu (29/7/2026) pukul 15.30 WIB.
Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Persija untuk menunjukkan perkembangan tim selama masa pramusim.
Di bawah arahan pelatih Shin Tae-yong, fokus tim bukan hanya mengejar hasil, tetapi juga membangun fondasi permainan yang lebih kuat menjelang kompetisi resmi musim 2026/2027.
Port FC bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Klub asal Thailand tersebut datang dengan status juara bertahan Piala Presiden dan memiliki pengalaman bersaing di level Asia. Karena itu, Shin Tae-yong memastikan tim pelatih telah mempelajari karakter permainan calon lawannya.
"Port FC adalah juara bertahan. Jadi, saya pikir mereka adalah tim yang bagus. Kami pun sudah menganalisis permainan Port FC," ujar Shin Tae-yong.
Pelatih asal Korea Selatan itu menegaskan bahwa Persija tetap menjalankan rencana yang sudah disusun sejak awal turnamen.
Salah satunya adalah memberi kesempatan lebih banyak kepada pemain muda untuk mendapatkan pengalaman bertanding.
Menurutnya, proses pembentukan tim membutuhkan waktu dan menit bermain yang cukup bagi seluruh pemain. Oleh karena itu, rotasi akan kembali diterapkan seperti pada pertandingan sebelumnya.
"Seperti yang kami lakukan pada pertandingan pertama, kami akan bermain dengan mengutamakan pemain-pemain muda, lalu membagi waktu bermain para pemain sampai batas tertentu," lanjutnya.
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol
Donald Trump Terjebak! Perang Iran Seret Presiden AS ke Krisis Politik dan Militer
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026
Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha
Profil Santyka Fauziah, Kekasih Sule yang Didoakan Nathalie Holscher Segera Menikah
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya