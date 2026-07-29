Shin Tae-yong Puas! Persija Jakarta Bangkit Tahan Port FC 2-2, Apresiasi Perjuangan Macan Kemayoran di Piala Presiden 2026

JawaPos.com — Persija Jakarta berhasil menahan imbang Port FC 2-2 pada laga Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu (29/7/2026). Hasil ini membuat tim asuhan Shin Tae-yong meraih poin perdana setelah mampu bangkit dari ketertinggalan dua gol, sementara Port FC tetap memimpin klasemen sementara dengan empat poin.

Bagaimana Jalannya Pertandingan Port FC vs Persija Jakarta? Port FC langsung memberikan tekanan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan pada menit ke-20. Kaka Mendes mengirim umpan datar dari sisi kiri yang disambut Peeradon Chamratsamee dengan tendangan keras dari luar kotak penalti hingga bola bersarang ke gawang Persija Jakarta.

Persija Jakarta sempat memperoleh peluang emas pada menit ke-26 melalui Eksel Runtukahu. Menerima umpan terobosan Witan Sulaeman, Eksel tinggal berhadapan dengan Michael Falkesgaard, tetapi penyelesaiannya masih mampu digagalkan kiper Port FC.

Tim asal Thailand kembali memperbesar keunggulan pada menit ke-40. Issam Al Sabhi memanfaatkan bola liar di depan gawang, dan meski sempat dibuang Aqil Savik, hakim garis menyatakan bola sudah melewati garis sehingga gol tetap disahkan.

Persija Jakarta tidak membutuhkan waktu lama untuk merespons. Hanya dua menit berselang, Stejpan Loncar mengirim umpan terobosan matang yang diselesaikan Arlyansah Abdulmanan dengan penyelesaian dingin untuk memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1 sebelum turun minum.

Persija Jakarta Bangkit pada Babak Kedua Memasuki babak kedua, Persija Jakarta tampil lebih agresif. Hanya tujuh menit setelah pertandingan kembali dimulai, serangan cepat Macan Kemayoran menghasilkan gol penyeimbang melalui Stejpan Loncar.

Gol tersebut membuat pertandingan berlangsung semakin terbuka. Kedua tim saling bergantian melancarkan serangan demi mencari gol kemenangan, tetapi lini pertahanan masing-masing masih mampu meredam berbagai peluang berbahaya.

Pelatih Sarawut Treephan dan Shin Tae-yong sama-sama melakukan sejumlah pergantian pemain. Namun, perubahan komposisi belum mampu mengubah skor, termasuk ketika sundulan Gustavo Almeida pada masa injury time masih berhasil ditepis Michael Falkesgaard.

Wasit M Nazmi Nazarrudin akhirnya meniup peluit panjang dengan skor tetap 2-2. Port FC pun mengoleksi empat poin di puncak klasemen sementara Grup B, sedangkan Persija Jakarta berada di posisi ketiga dengan satu poin.