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Andika Rachmansyah
Rabu, 29 Juli 2026 | 04.47 WIB

Hasil Piala Presiden 2026: Persib Bandung Bungkam DPMM FC, Amankan Tiket Semifinal

Selebrasi Balsa Sekulic saat Persib bungkam DPMM FC. (Instagram/@persib) - Image

Selebrasi Balsa Sekulic saat Persib bungkam DPMM FC. (Instagram/@persib)

JawaPos.com - Persib Bandung menang tipis 1-0 atas DPMM FC dalam lanjutan Grup A Piala Presiden 2026. Duel tersebut berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Selasa (28/7/2026) malam WIB.

Tambahan tiga poin ini membuat Persib Bandung mengoleksi enam poin sekaligus memuncaki papan klasemen sementara Grup A Piala Presiden 2026. Tim asuhan Igor Tolic itu memastikan diri melaju ke babak semifinal.

Kedua tim langsung menggebrak sejak menit awal. DPMM FC sempat menjebol gawang Persib Bandung pada menit ke-13 lewat sontekan Oscar Santis, namun harus dianulir karena sudah dalam posisi offside.

Persib Bandung yang bermain di hadapan publiknya sendiri terlihat cukup kesulitan untuk mengembangkan permainannya. Sementara DPMM FC kerap menggempur pertahanan tuan rumah dari sektor sayap.

Pada menit ke-21, DPMM FC nyaris menjebol gawang Persib Bandung lewat tendangan Dalberto. Namun sayang, tendangan keras eks striker Arema FC itu masih bisa ditepis oleh kiper Fitrah Maulana.

Pangeran Biru -julukan Persib Bandung- terus mencari celah untuk menjebol pertahanan DPMM FC. Namun sayang, upaya anak asuh Igor Tolic belum membuahkan hasil manis. Kedua tim bermain imbang tanpa gol di babak pertama.

Usai turun minum, Persib Bandung memasukkan beberapa pemain kuncinya seperti Luka Menalo, Berguinho, Uilliam Barros, Balsa Sekulic, dan Adam Alis. Permainan Pangeran Biru pun tampil lebih menggigit.

Pada menit ke-66, Persib Bandung mengancam gawang DPMM FC lewat eksekusi tendangan bebas Berguinho. Berselang tiga menit, sontekan Balsa Sekulic membentur tiang gawang.

Persib Bandung akhirnya berhasil membuka keran gol nya pada menit ke-73 setelah mendapat hadiah penalti. Balsa Sekulic dipercaya menjadi algojo. Awalnya, tendangan dia berhasil ditepis, namun mampu memanfaatkan bola muntahan tersebut.

Editor: Edi Yulianto
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