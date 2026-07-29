Igor Tolic Ungkap Tantangan Persib Bandung Usai Lolos ke Semifinal Piala Presiden 2026

Pelatih Persib Bandung Igor Tolic yakin skuadnya siap bertanding dan tampil kompetitif. (Istimewa)
JawaPos.com - Persib Bandung menjadi tim pertama yang memastikan tiket ke babak semifinal Piala Presiden 2026. Kepastian itu diraih setelah Maung Bandung mengalahkan DPMM FC dengan skor tipis 1-0 pada laga kedua Grup A di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Selasa (28/7/2026).
Gol tunggal kemenangan Persib Bandung dicetak penyerang asal Montenegro, Balsa Sekulic, pada menit ke-74.
Hasil tersebut membuat tim asuhan Igor Tolic mengoleksi enam poin dari dua pertandingan sekaligus mengunci satu tempat di babak empat besar.
Meski puas dengan hasil yang diraih, Igor Tolic menilai pertandingan di awal musim bukan hanya soal strategi dan taktik.
Menurut pelatih asal Kroasia tersebut, aspek kebugaran fisik justru menjadi tantangan terbesar karena para pemain masih berada dalam proses mencapai kondisi terbaik setelah menjalani masa pramusim yang singkat.
"Pertandingan di awal musim seperti ini lebih berkaitan dengan fisiologi dan kebugaran ketimbang taktik. Anda bisa melihat perbedaan besar antara laga pertama dan kedua, di mana para pemain tampak bekerja keras menyesuaikan diri," ujar Tolic dalam konferensi pers seusai pertandingan.
Pada laga melawan DPMM FC, Tolic melakukan rotasi cukup besar. Sejumlah pemain yang sebelumnya tidak menjadi starter saat menghadapi Arema FC mendapat kesempatan tampil sejak menit pertama. Langkah tersebut sekaligus menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk menunjukkan kualitas mereka.
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Kepercayaan itu mampu dijawab dengan penampilan yang cukup menjanjikan. Tolic mengaku terkesan dengan keberanian para pemain muda yang tampil tanpa rasa canggung meski bermain di hadapan ribuan Bobotoh.
Menurutnya, mereka mampu menjaga ritme permainan dan mendapat dukungan yang baik dari para pemain senior di lapangan.
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