Balsa Sekulic Jadi Penentu, Persib Bandung Pastikan Tempat di Semifinal Piala Presiden 2026

JawaPos.com - Persib Bandung memastikan diri sebagai tim pertama yang melangkah ke semifinal Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan DPMM FC dengan skor tipis 1-0 pada laga kedua Grup A.

Pertandingan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Selasa, 28 Juli 2026.

Kemenangan ini membuat Maung Bandung mengoleksi enam poin dari dua pertandingan.

Sebelumnya, skuad asuhan Igor Tolić juga sukses mengatasi Arema FC dengan skor identik 1-0. Raihan poin tersebut sudah cukup untuk mengunci satu tempat di babak empat besar meski masih menyisakan satu pertandingan di fase grup.

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Menghadapi DPMM FC, Tolić melakukan rotasi besar dalam susunan pemain. Hanya Kakang Rudianto dan Ikhwan Tanamal yang kembali dipercaya tampil sejak menit pertama.

Kesempatan ini dimanfaatkan sang pelatih untuk menguji kedalaman skuad sekaligus memberi jam terbang kepada sejumlah pemain muda sebelum kompetisi resmi musim 2026/2027 dimulai.

Fitrah Maulana mengawal gawang Persib dengan dukungan lini belakang yang dihuni Julio Cesar, Dion Markx, Al Hamra Hehanussa, dan Kakang Rudianto.

Di sektor tengah, Dedi Kusnandar menjadi pemimpin bagi dua pemain muda, Nazriel Alfaro Syahdan dan Muhammad Adzikry Fadlillah. Sementara lini depan diisi Ikhwan Tanamal bersama Rafi Rasyiq dan Ramon "Tanque" De Andrade Souza.