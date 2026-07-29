Baru Tiba di Bandung, Mariano Peralta Disambut Hangat Bobotoh

Penyerang anyar Persib berada di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung. (Persib Bandung)
JawaPos.com - Penyerang anyar Persib Bandung, Mariano Peralta, mengaku mendapat kesan mendalam sejak resmi bergabung dengan Maung Bandung. Pemain berkebangsaan Argentina itu mengaku tidak menyangka akan menerima sambutan hangat dari Bobotoh, manajemen, serta seluruh anggota tim.
Peralta diperkenalkan sebagai pemain baru Persib Bandung pada 19 Juli 2026. Ia baru tiba di Indonesia pada 27 Juli 2026 setelah perjalanan panjang sekitar 31 jam dari Buenos Aires, Argentina.
Setibanya di Bandung, Peralta langsung bergabung dengan skuad asuhan Igor Tolic. Ia bertemu para pemain, staf pelatih, dan ofisial tim sebelum menyaksikan Persib melawan DPMM FC di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Selasa (28/7/2026).
Menurut Peralta, sambutan yang diterima sejak hari pertama jauh melampaui ekspektasi. Ia merasa diterima dengan sangat baik sehingga adaptasi terasa lebih mudah.
"Itu luar biasa. Sebelumnya, saya tidak pernah membayangkan mereka akan seperti ini. Sungguh di luar dugaan, terima kasih untuk sambutan yang luar biasa ini," ujar Peralta.
Meski belum menjalani debut bersama Persib Bandung, pemain berusia 28 tahun itu memilih hadir langsung di stadion untuk mendukung rekan barunya.
Dari tribun, ia menyaksikan perjuangan Maung Bandung yang mengalahkan DPMM FC dengan skor 1-0.
Kemenangan itu sekaligus memastikan Persib Bandung melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026. Peralta senang bisa melihat perjuangan tim dan berharap hasil positif ini jadi modal berikutnya.
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