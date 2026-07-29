Gol Yuran Fernandes Bikin Persebaya Surabaya Unggul! PSMS Tertinggal 1-0 di Babak Pertama Piala Presiden 2026

Selebrasi Yuran Fernandez usai merobek gawang PSMS Medan di babak pertama Piala Presiden 2026, Rabu (29/7/2026). Persebaya unggul 1-0. (Dok. Persebaya)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya unggul 1-0 atas PSMS Medan pada babak pertama laga kedua Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Rabu (29/7/2026). Gol Green Force lahir pada masa injury time babak pertama melalui sundulan Yuran Fernandes setelah memanfaatkan umpan sepak pojok Diogo Ramalho.
Persebaya Surabaya langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan wasit Yudi Nurcahya. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Green Force berusaha menekan pertahanan PSMS Medan melalui kombinasi umpan-umpan pendek dan serangan dari kedua sisi lapangan.
Peluang pertama datang pada menit kedelapan ketika Miguel Pereira terjatuh di dalam kotak penalti PSMS Medan. Para pemain Persebaya Surabaya sempat mengharapkan hadiah penalti, tetapi wasit memilih melanjutkan pertandingan karena menganggap tidak terjadi pelanggaran.
Green Force terus mencoba membongkar pertahanan lawan yang tampil disiplin. Meski lebih dominan dalam penguasaan bola, Persebaya Surabaya belum mampu menciptakan peluang bersih pada awal pertandingan.
Kesempatan emas akhirnya hadir pada menit ke-20 melalui situasi bola mati. Diogo Ramalho mengirim umpan sepak pojok yang disambut sundulan Koko Ari, tetapi bola masih melambung tipis di atas mistar gawang PSMS Medan.
PSMS Medan tidak hanya bertahan sepanjang pertandingan. Tim asal Sumatera Utara itu beberapa kali mencoba memanfaatkan serangan balik cepat untuk mengancam pertahanan Persebaya Surabaya.
Peluang terbaik PSMS Medan terjadi pada menit ke-37. Umpan lambung dari sisi kiri disambut sundulan Raihan Utama, tetapi bola masih mengarah tepat ke pelukan kiper Reza Arya Pratama.
Tak lama berselang, Daniel Barrow melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Reza Arya kembali tampil sigap dengan menangkap bola tanpa kesulitan sehingga skor tetap bertahan imbang.
Ketika pertandingan tampak akan berakhir tanpa gol pada babak pertama, Persebaya Surabaya akhirnya menemukan celah. Green Force kembali memaksimalkan situasi bola mati yang menjadi salah satu senjata sepanjang laga.
Pada menit 45+1, Diogo Ramalho kembali mengirim umpan sepak pojok akurat ke dalam kotak penalti. Yuran Fernandes berhasil memenangkan duel udara sebelum menanduk bola ke gawang PSMS Medan dan mengubah skor menjadi 1-0.
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol
Donald Trump Terjebak! Perang Iran Seret Presiden AS ke Krisis Politik dan Militer
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026
Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha
Profil Santyka Fauziah, Kekasih Sule yang Didoakan Nathalie Holscher Segera Menikah
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya