Gol Yuran Fernandes Bikin Persebaya Surabaya Unggul! PSMS Tertinggal 1-0 di Babak Pertama Piala Presiden 2026

JawaPos.com - Persebaya Surabaya unggul 1-0 atas PSMS Medan pada babak pertama laga kedua Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Rabu (29/7/2026). Gol Green Force lahir pada masa injury time babak pertama melalui sundulan Yuran Fernandes setelah memanfaatkan umpan sepak pojok Diogo Ramalho.

Bagaimana Jalannya Babak Pertama Persebaya Surabaya vs PSMS Medan? Persebaya Surabaya langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan wasit Yudi Nurcahya. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Green Force berusaha menekan pertahanan PSMS Medan melalui kombinasi umpan-umpan pendek dan serangan dari kedua sisi lapangan.

Peluang pertama datang pada menit kedelapan ketika Miguel Pereira terjatuh di dalam kotak penalti PSMS Medan. Para pemain Persebaya Surabaya sempat mengharapkan hadiah penalti, tetapi wasit memilih melanjutkan pertandingan karena menganggap tidak terjadi pelanggaran.

Green Force terus mencoba membongkar pertahanan lawan yang tampil disiplin. Meski lebih dominan dalam penguasaan bola, Persebaya Surabaya belum mampu menciptakan peluang bersih pada awal pertandingan.

Kesempatan emas akhirnya hadir pada menit ke-20 melalui situasi bola mati. Diogo Ramalho mengirim umpan sepak pojok yang disambut sundulan Koko Ari, tetapi bola masih melambung tipis di atas mistar gawang PSMS Medan.

PSMS Medan Sempat Memberikan Ancaman PSMS Medan tidak hanya bertahan sepanjang pertandingan. Tim asal Sumatera Utara itu beberapa kali mencoba memanfaatkan serangan balik cepat untuk mengancam pertahanan Persebaya Surabaya.

Peluang terbaik PSMS Medan terjadi pada menit ke-37. Umpan lambung dari sisi kiri disambut sundulan Raihan Utama, tetapi bola masih mengarah tepat ke pelukan kiper Reza Arya Pratama.

Tak lama berselang, Daniel Barrow melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Reza Arya kembali tampil sigap dengan menangkap bola tanpa kesulitan sehingga skor tetap bertahan imbang.

Yuran Fernandes Pecah Kebuntuan Jelang Turun Minum Ketika pertandingan tampak akan berakhir tanpa gol pada babak pertama, Persebaya Surabaya akhirnya menemukan celah. Green Force kembali memaksimalkan situasi bola mati yang menjadi salah satu senjata sepanjang laga.