Persebaya Surabaya vs PSMS Medan: Delapan Tahun Menanti, SMeCK Hooligan Hadiahi Bonek Kain Ulos di Piala Presiden 2026

JawaPos.com – Delapan tahun sudah kerinduan ditahan oleh SMeCK Hooligan untuk bisa bertemu dengan Bonek. Tepatnya sejak PSMS Medan terdegradasi ke Liga 2 (kini Championship) pada 2018. Sejak saat itu, pertemuan dua kelompok suporter besar dan fanatik tersebut tidak terjadi lagi.

"Hanya komunikasi sebatas telepon dan video call saja dengan teman-teman Bonek," terang Ketua SMeCK Hooligan Lawren Simorangkir saat ditemui Jawa Pos kemarin (28/7).

Namun, ketika Piala Presiden 2026 digelar dan PSMS dipastikan berada di Grup B bersama Persebaya Surabaya, rasa rindu itu akhirnya terobati. Apalagi, Lawren dan kawan-kawan akhirnya bisa kembali berkunjung ke Surabaya yang menjadi tuan rumah Grup B.

"Jujur, saya terharu atas keramahan kawan-kawan Bonek. Kami disambut seperti saudara. Rindu itu akhirnya terbayarkan," ungkapnya.

Lawren menjelaskan, dirinya tiba di Kota Pahlawan pada Minggu (26/7) pagi bersama 23 anggota SMeCK Hooligan lainnya. Mereka menempuh perjalanan darat menuju Surabaya.

"Kami berangkat pada Selasa (21/7). Rela menempuh perjalanan berhari-hari demi berjumpa dengan saudara kami, Bonek," terangnya.

Kerinduan untuk kembali berada di satu tribun bersama Bonek akan kembali terwujud malam nanti. PSMS akan menghadapi Persebaya di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada pertandingan kedua Piala Presiden 2026.

"Jumlah kami juga akan bertambah. Beberapa kawan saat ini masih dalam perjalanan menuju Surabaya dari berbagai daerah," paparnya.

Pada Senin (27/7) malam, Lawren bersama rekan-rekan SMeCK Hooligan lainnya bersilaturahmi dengan sejumlah perwakilan Bonek, salah satunya Tribun Kidul. Selain mempererat hubungan, pertemuan itu juga menjadi ajang koordinasi agar pertandingan malam nanti berlangsung kondusif.