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Rabu, 29 Juli 2026 | 23.47 WIB

Prediksi Persebaya Surabaya vs PSMS Medan: Eko Purdjianto Siapkan Rotasi, Tavares Tak Remehkan Tim Kasta Kedua

Persebaya memburu tiket semifinal Piala Presiden 2026 saat menghadapi PSMS Medan. Bernardo Tavares meminta timnya tak meremehkan lawan. (Dok. Persebaya) - Image

Persebaya memburu tiket semifinal Piala Presiden 2026 saat menghadapi PSMS Medan. Bernardo Tavares meminta timnya tak meremehkan lawan. (Dok. Persebaya)

JawaPos.com – Persebaya Surabaya berpeluang menyegel tiket semifinal Piala Presiden 2026. Syaratnya, mereka harus menang saat menghadapi PSMS Medan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, malam nanti (siaran langsung Indosiar pukul 19.30 WIB).

Peluang meraih tiga poin terbuka lebar. Sebab, pada laga perdana, PSMS kalah 0-2 dari Port FC (26/7). Selain itu, Persebaya mendapat dukungan masif dari suporternya.

Namun, pelatih Persebaya Bernardo Tavares enggan sesumbar.

"Karena semua tim punya peluang lolos. Baik Persija, PSMS, maupun Port FC. Yang jelas, kami ingin meraih poin maksimal di laga kali ini," katanya saat ditemui di Lapangan C Kompleks Stadion Gelora Bung Tomo kemarin sore.

Dia juga meminta anak asuhnya untuk tidak meremehkan PSMS yang bermain di kasta kedua. Tavares tidak ingin kejadian saat laga ke-99 anniversary game kontra PSIS Semarang (19/7) terulang.

"Kami sempat unggul dua gol, tetapi setelah melakukan banyak pergantian, PSIS mencetak dua gol. Artinya, kami tidak boleh menganggap enteng tim kasta kedua," beber Tavares.

Turunkan Pemain yang Moncer saat Latihan

Meski memburu kemenangan, Tavares memberi isyarat bakal melakukan rotasi.

"Apalagi saat ini kami masih harus melihat perkembangan para pemain. Jika pemain lain mampu menunjukkan performa yang baik di latihan, saya akan memberikan mereka kesempatan untuk bermain," kata mantan pelatih PSM Makassar itu.

Diogo Ramalho berpeluang besar tampil sebagai starter. Sebab, pemain asal Portugal itu tampil apik setelah masuk sebagai pemain pengganti pada laga kontra Persija Jakarta (26/7).

Tavares tidak menampik kemungkinan tersebut.

Editor: Hendra
Sumber: Jawa Pos Koran
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