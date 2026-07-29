Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 29 Juli 2026 | 14.07 WIB

Terbongkar Alasan Diogo Ramalho Belum Jadi Starter! Bernardo Tavares Angkat Bicara Jelang Persebaya Surabaya vs PSMS Medan

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares mengungkap alasan Diogo Ramalho belum menjadi starter karena kondisi fisiknya belum mencapai level terbaik meski performanya terus berkembang. (Persebaya) - Image

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares mengungkap alasan Diogo Ramalho belum menjadi starter karena kondisi fisiknya belum mencapai level terbaik meski performanya terus berkembang. (Persebaya)

JawaPos.com - Persebaya Surabaya belum menjadikan Diogo Ramalho sebagai starter saat menghadapi PSMS Medan pada laga kedua Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu (29/7) malam.

Pelatih Bernardo Tavares mengungkapkan keputusan itu diambil karena kondisi fisik sang pemain belum berada di level terbaik, meski performanya terus menunjukkan perkembangan positif. Pelatih asal Portugal itu memastikan setiap pemain masih memiliki peluang masuk susunan sebelas pertama.

Namun, keputusan akhir baru akan ditentukan setelah melihat kondisi kebugaran pemain usai sesi latihan terakhir menjelang pertandingan.

Mengapa Diogo Ramalho Belum Menjadi Starter?

Bernardo Tavares menegaskan Diogo Ramalho sebenarnya terus mengalami peningkatan performa sejak gabung Persebaya Surabaya. Akan tetapi, gelandang asal Portugal tersebut belum datang dengan kondisi fisik ideal sehingga membutuhkan waktu untuk mencapai level permainan yang diinginkan.

"Kalau saya melihat pemain belum bisa tampil dalam kondisi yang baik, saya lebih memilih tidak memainkannya. Siapa yang menunjukkan performa terbaik saat latihan, dia yang akan bermain," kata Bernardo Tavares, Selasa (28/7).

Menurut Tavares, perkembangan Diogo sudah terlihat ketika tampil melawan Persija Jakarta pada laga pembuka Grup B Piala Presiden 2026. Penampilannya dinilai jauh lebih baik dibandingkan saat tampil dalam laga uji coba melawan PSIS Semarang beberapa waktu lalu.

Pelatih berusia 46 tahun itu secara khusus menyoroti kontribusi Diogo ketika Persebaya Surabaya kehilangan penguasaan bola. Dia menilai sang pemain kini lebih memahami tugas bertahan dan mampu membantu keseimbangan permainan tim.

Peningkatan tersebut menjadi sinyal positif bagi Green Force. Meski belum dipercaya sebagai starter, peluang Diogo Ramalho tampil sejak menit pertama tetap terbuka apabila kondisinya terus membaik dalam beberapa hari ke depan.

Bernardo Tavares Waspadai Kebangkitan PSMS Medan

Selain membahas kondisi Diogo Ramalho, Bernardo Tavares juga mengingatkan anak asuhnya agar tidak meremehkan PSMS Medan. Menurut dia, pertandingan melawan wakil Sumatera Utara itu akan berlangsung jauh lebih sulit dibandingkan yang dibayangkan banyak orang.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Prediksi Skor hingga Rekor Pertemuan Persebaya vs PSMS: Ayam Kinantan Lebih Unggul Atas Green Force - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Skor hingga Rekor Pertemuan Persebaya vs PSMS: Ayam Kinantan Lebih Unggul Atas Green Force

Rabu, 29 Juli 2026 | 05.24 WIB

Ogah Anggap Remeh, Bernardo Tavares Sebut PSMS akan Menyulitkan Persebaya - Image
Sepak Bola Indonesia

Ogah Anggap Remeh, Bernardo Tavares Sebut PSMS akan Menyulitkan Persebaya

Rabu, 29 Juli 2026 | 02.42 WIB

Tumbang dari Persebaya, Shin Tae-yong Nilai Persija Punya Fondasi Kuat untuk Bersaing di Super League Musim Ini - Image
Sepak Bola Indonesia

Tumbang dari Persebaya, Shin Tae-yong Nilai Persija Punya Fondasi Kuat untuk Bersaing di Super League Musim Ini

Selasa, 28 Juli 2026 | 17.28 WIB

Terpopuler

Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar - Image
1

Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol

4

Donald Trump Terjebak! Perang Iran Seret Presiden AS ke Krisis Politik dan Militer

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026

7

Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha

8

Profil Santyka Fauziah, Kekasih Sule yang Didoakan Nathalie Holscher Segera Menikah

9

Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028

10

Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore