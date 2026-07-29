Deretan Fakta Diogo Ramalho di Persebaya Surabaya: Fokus Jalani Pemulihan di Pramusim hingga Merasa Nyaman Seperti di Rumah

JawaPos.com — Diogo Ramalho menjadi salah satu pemain baru Persebaya Surabaya yang mulai mencuri perhatian setelah tampil dalam laga Piala Presiden 2026.

Gelandang asal Portugal itu mengaku sempat mengalami cedera ringan di Rumania, tetapi kini fokus memulihkan kondisi fisik, membangun chemistry, dan merasa nyaman tinggal bersama keluarga di Kota Pahlawan.

Persebaya Surabaya akan menghadapi PSMS Medan pada matchday kedua Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Rabu (29/7/2026) malam.

Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Green Force untuk melanjutkan tren positif setelah mengalahkan Persija Jakarta 1-0 pada pertandingan pembuka.

Meski belum menjadi pilihan utama di starting XI, Diogo Ramalho tetap menunjukkan kontribusi positif ketika dipercaya tampil.

Pemain berusia 27 tahun itu menilai kemenangan atas Persija Jakarta harus menjadi bahan evaluasi, bukan alasan bagi Persebaya Surabaya untuk berhenti berkembang.

Diogo Ramalho Akui Persebaya Surabaya Masih Harus Berbenah Diogo Ramalho menegaskan kemenangan atas Persija Jakarta memang memberikan kepercayaan diri bagi Persebaya Surabaya.

Namun, pemain yang berposisi sebagai gelandang itu menyebut seluruh pemain dan staf pelatih tetap melakukan evaluasi agar performa tim semakin matang.