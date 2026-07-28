Gledson Paixao Lega Bisa Main Lagi saat Persebaya Surabaya Kalahkan Persija Jakarta

JawaPos.com - Gledson Paixao merasa lega bisa kembali bermain di laga kemenangan Persebaya Surabaya melawan Persija Jakarta. Laga pramusim piala presiden itu berakhir dengan skor 1-0, dimainkan di Gelora Bung Tomo, Minggu (26/7).

Melalui sosial media, Gledson Paixao mengungkapkan perasaan syukurnya bisa kembali bermain. Dia mengaku bekerja keras untuk bisa pulih dari cedera kaki.

"Bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan untuk kembali melakukan apa yang saya cintai. Setelah 3 bulan penuh kerja keras, kesabaran, dan iman, akhirnya saya kembali bermain. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan," kata Gledson Paixao di Instagram.

Gelandang asal Brasil tersebut baru mendapatkan menit bermain saat laga melawan Persija Jakarta. Sebab, di laga persahabatan menghadapi PSIS Semarang, Gledson tidak masuk dalam skuad.

Cedera kaki di PSM Makassar Persebaya mendatangkan Gledson dengan kondisi cedera kaki. Saat bersama PSM Makassar, dia mengalami cedera kaki ketika laga menghadapi Persik Kediri, April lalu.

Cedera kaki tersebut cukup mengganggu performanya bersama PSM. Bahkan, Gledson harus absen hingga akhir musim.

Meskipun demikian, Gledson merupakan salah satu gelandang bertahan andalan PSM yang didatangkan Bernardo Tavares saat itu. Pemain 31 tahun tersebut memainkan 22 pertandingan dengan mengoleksi satu gol dan satu assist.