Ogah Anggap Remeh, Bernardo Tavares Sebut PSMS akan Menyulitkan Persebaya

Bernardo Tavares memberikan arahan kepada pemain Persebaya Surabaya saat laga Piala Presiden 2026 melawan Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo. (Persebaya)
JawaPos.com - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares menilai pertandingan melawan PSMS Medan akan menjadi laga yang sulit bagi timnya saat laga kedua penyisihan Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Rabu (29/7) malam.
"Jangan hanya melihat pertandingan terakhir mereka (PSMS) karena besok akan menjadi pertandingan yang berbeda. Saya yakin ini akan menjadi laga yang sulit bagi kami," kata Tavares saat mendampingi tim latihan di Lapangan C Stadion GBT Surabaya, Selasa.
Menurut pelatih asal Portugal itu, PSMS diperkirakan tampil dengan motivasi lebih tinggi karena menghadapi sesama tim Indonesia yang lebih mereka kenal dibandingkan saat melawan Port FC dari Thailand.
Selain itu, ia menilai pertandingan akan berlangsung dengan intensitas lebih tinggi dibandingkan laga sebelumnya sehingga Persebaya tidak boleh menganggap remeh lawannya.
Oleh karena itu, Tavares akan terus memantau kondisi kebugaran para pemain setelah menjalani pertandingan sebelumnya dan baru akan menentukan susunan pemain usai melihat hasil pemulihan serta latihan terakhir.
"Kalau saya melihat pemain belum bisa tampil dalam kondisi yang baik, saya lebih memilih tidak memainkannya. Siapa yang menunjukkan performa terbaik saat latihan, dia yang akan bermain," ujarnya.
Ia menegaskan seluruh pemain memiliki peluang menjadi starter, termasuk Diogo Ramalho yang dinilai terus menunjukkan perkembangan meski belum datang dengan kondisi fisik terbaik.
Menurut dia, penampilan Diogo saat menghadapi Persija Jakarta lebih baik dibandingkan ketika melawan PSIS Semarang, terutama dalam membantu tim ketika kehilangan penguasaan bola.
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