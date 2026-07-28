Tumbang dari Persebaya, Shin Tae-yong Nilai Persija Punya Fondasi Kuat untuk Bersaing di Super League Musim Ini

JawaPos.com - Era baru Persija Jakarta bersama pelatih Shin Tae-yong resmi dimulai dalam laga pembuka Piala Presiden 2026. Meski harus mengakhiri pertandingan dengan kekalahan 0-1 dari Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (26/7), penampilan Macan Kemayoran dinilai sudah memperlihatkan arah permainan yang menjanjikan.

Laga tersebut juga menjadi momen spesial bagi ribuan Jakmania yang hadir langsung di Surabaya. Mereka memenuhi tribun timur-selatan Stadion Gelora Bung Tomo dan memberikan dukungan tanpa henti sejak awal hingga akhir pertandingan.

Tak hanya menghadirkan atmosfer meriah, Jakmania juga menunjukkan sikap sportif dengan menjaga suasana tetap kondusif bersama suporter tuan rumah. Kehadiran mereka menjadi bukti bahwa dukungan kepada Persija tetap mengalir, meski tim sedang menjalani proses adaptasi di bawah pelatih baru.

Di atas lapangan, Persija memang belum mampu mengamankan hasil positif. Namun, sejumlah aspek permainan menunjukkan perkembangan yang cukup menjanjikan.

Lini pertahanan yang dikawal Denis Kolinger mampu beberapa kali meredam tekanan Persebaya. Sementara itu, Fabio Calonego berperan penting dalam mengatur ritme permainan dari lini tengah.

Di sektor serang, Stjepan Loncar tampil aktif dengan mobilitas tinggi. Gelandang asal Bosnia-Herzegovina tersebut beberapa kali membuka ruang dan membantu membangun serangan, meski belum mampu menghasilkan gol.

Penampilan tersebut dinilai menjadi modal awal bagi Persija untuk terus berkembang menjelang bergulirnya kompetisi musim 2026/2027. Kondisi tim juga belum sepenuhnya ideal. Persija masih kehilangan enam pemain yang tengah memperkuat Timnas Indonesia di ajang ASEAN Championship 2026.

Keenam pemain tersebut adalah Nadeo Argawinata, Rizky Ridho, Jordi Amat, Shayne Pattynama, Dony Tri Pamungkas, dan Rayhan Hannan. Kehadiran mereka nantinya diperkirakan akan menambah kualitas permainan Macan Kemayoran.