Resmi! Persita Tangerang Perkenalkan Sutanto Tan dan Wahyudi Hamisi Perkuat Lini Tengah

Latihan Persita Tangerang. (I.League)
JawaPos.com - Persita Tangerang terus memperkuat komposisi skuad menjelang bergulirnya kompetisi Super League musim 2026/2027.
Kali ini, Pendekar Cisadane resmi memperkenalkan dua pemain baru di sektor gelandang, yakni Sutanto Tan dan Wahyudi Hamisi.
Kehadiran keduanya menjadi bagian dari strategi Persita dalam menambah kualitas sekaligus kedalaman skuad di bawah arahan pelatih kepala Carlos Pena.
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Pengalaman yang dimiliki Sutanto maupun Wahyudi diharapkan mampu memberikan keseimbangan di lini tengah sepanjang musim mendatang.
Sutanto Tan datang setelah mengakhiri kebersamaannya dengan Persis Solo. Gelandang kelahiran Pekanbaru tersebut menjadi salah satu pemain penting Laskar Sambernyawa selama tiga musim terakhir.
Sejak bergabung pada 2022, pemain berusia 32 tahun itu mencatatkan 103 penampilan di berbagai ajang kompetisi dan menyumbangkan tiga gol.
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Catatan tersebut menunjukkan konsistensinya sebagai salah satu gelandang berpengalaman di sepak bola Indonesia.
Sebelum memperkuat Persis, Sutanto sempat membela sejumlah klub, di antaranya Hougang United, Mitra Kukar, Persija Jakarta, Bali United FC, PSIM Yogyakarta, PSMS Medan, hingga PSM Makassar. Ia juga pernah memperkuat Timnas Indonesia U-23 pada 2015.
"Tentu sebuah kebanggaan bisa dipercaya menjadi pemain Persita, klub yang memiliki sejarah panjang di sepak bola Indonesia. Saya tidak asing dengan rekan setim saya di Persita karena kami sering berhadapan di liga Indonesia dalam beberapa musim terakhir," ujar Sutanto.
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