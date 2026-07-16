Persita Tangerang Gelar Latihan Perdana Jelang Super League Musim 2026/27, Carlos Pena Tekankan Kekompakan Tim

Carlos Pena memimpin Persita Tangerang dengan ambisi besar mencetak sejarah saat menghadapi Persebaya Surabaya di GBT. (Persita)
JawaPos.com - Persita Tangerang resmi memulai persiapan menyambut kompetisi musim 2026/27 dengan menggelar latihan perdana di Stadion Indomilk Arena, Rabu (15/7/2026).
Sesi latihan ini menjadi langkah awal skuad Pendekar untuk membangun kesiapan sebelum menghadapi musim baru.
Latihan dipimpin langsung oleh pelatih kepala Carlos Pena bersama jajaran staf pelatih. Suasana latihan berlangsung dengan intensitas yang cukup baik, sekaligus menjadi momen pertama seluruh pemain berkumpul setelah masa libur kompetisi.
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Dalam sesi latihan tersebut, tiga pemain anyar sudah bergabung bersama tim. Mereka adalah Alexandre Ramalingom, Wahyudi Hamisi, dan Sutanto Tan.
Kehadiran ketiga pemain ini diharapkan mampu menambah kekuatan Persita untuk menghadapi persaingan musim depan.
Bagi Carlos Pena, musim 2026/27 menjadi musim keduanya bersama Persita. Pelatih asal Spanyol itu menegaskan bahwa masa persiapan selama tujuh pekan harus dimanfaatkan semaksimal mungkin agar tim siap ketika kompetisi resmi dimulai.
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Menurutnya, membangun kekompakan tim menjadi salah satu prioritas utama. Ia meminta seluruh pemain, baik yang sudah lama memperkuat Persita maupun rekrutan baru, saling membantu agar proses adaptasi berjalan lebih cepat.
"Kami selalu punya prinsip saling menghormati kepada saya dan juga orang-orang di sisi saya, yaitu para staf pelatih. Kami di sini untuk membantu kalian dan membantu tim meraih kemenangan," ujar Carlos Pena.
Ia mengingatkan bahwa waktu tujuh pekan sebelum laga pertama merupakan kesempatan penting untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus mempersiapkan mental bertanding.
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