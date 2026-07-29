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Antonius Oskarianto Adur
Rabu, 29 Juli 2026 | 11.29 WIB

Sukses Kalahkan Kamboja, Sandy Walsh Ingin Timnas Indonesia Lanjutkan Tren Kemenangan di Piala AFF 2026

Sandy Walsh setelah cetak gol ke gawang Kamboja. (Dok. Sandy Walsh) - Image

Sandy Walsh setelah cetak gol ke gawang Kamboja. (Dok. Sandy Walsh)

JawaPos.com - Sandy Walsh ingin Timnas Indonesia terus melanjutkan tren kemenangannya setelah mengalahkan Kamboja di ASEAN Championship atau Piala AFF 2026. Laga yang berakhir dengan skor 5-1 tersebut dimainkan di Stadion Pakansari, Senin (27/7).

Melalui sosial media, Sandy Walsh merasa puas dengan performa Timnas Indonesia setelah menang melawan Kamboja. Dia ingin Timnas Indonesia terus melanjutkan tren kemenangan.

"Awal yang bagus kita lanjutkan," tulis Sandy Walsh di Instagram. Sebuah pesan singkat dari pemain baru Persib Bandung tersebut.

Mencetak gol dan performa Sandy Walsh

Sandy Walsh berhasil mencetak satu gol untuk kemenangan Timnas Indonesia. Gol sundulan tersebut diciptakan pada menit ke-24 melalui tendangan sudut Thom Haye.

Secara statistik, Walsh sangat baik dalam menjaga pertahanan Timnas Indonesia. Melansir Fotmob, bek 31 tahun tersebut melakukan tiga sapuan, satu blok, dan satu intersepsi.

Bahkan dalam duel udara, Walsh cukup unggul melawan para pemain Kamboja. Dia berhasil memenangkan dua dari tiga duel udaranya yang salah satunya berhasil jadi gol.

Mantan bek Buriram United tersebut juga aktif dalam membantu serangan Timnas Indonesia. Selain punya tendangan ke arah gawang, Walsh juga melepaskan enam dari delapan bola panjang akurat.

Dengan performa tersebut, Sandy Walsh bisa terus menjadi andalan Timnas Indonesia selama Piala AFF 2026 berlangsung. Menarik dinantikan performanya di laga selanjutnya menghadapi Timor Leste pada 31 Juli.

Editor: Banu Adikara
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