Marc Klok Takjub dengan Performa Timnas Indonesia, Awas Tersandung di Piala AFF 2026

Pesepak bola Timnas Indonesia Marc Klok saat melawan Kamboja pada ASEAN Hyundai Cup 2026 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (27/7/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Pujian diberikan Marc Klok setelah Timnas Indonesia mengalahkan Kamboja di ASEAN Championship atau Piala AFF 2026. Laga yang berakhir dengan skor telak 5-1 tersebut dimainkan di Stadion Pakansari, Senin (27/7).
Melalui sosial media, Marc Klok senang dengan kemenangan perdana yang diraih Timnas Indonesia melawan Kamboja. Dia juga takjub dengan performa dan kekompakan para pemain di laga tersebut.
"Awal yang bagus. Performa yang kuat dan kerja tim yang hebat. Lanjut ke pertandingan berikutnya," tulis Marc Klok di Instagram dan juga pujiannya untuk Timnas Indonesia.
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Untuk pertama kalinya, Marc Klok menjadi starter di tim asuhan John Herdman. Sebab, dalam empat laga persahabatan terakhir, dia tidak dipanggil ke Timnas Indonesia.
Di lini tengah, Klok berduet dengan Ivar Jenner dan Thom Haye. Kapten Persib Bandung tersebut memiliki peran penting dalam menjaga pertahanan Timnas Indonesia.
Melansir Fotmob, Klok mencatatkan empat tekel sepanjang bermain 45 menit. Selain itu, gelandang 33 tahun itu memenangkan empat dari lima duelnya di lini tengah.
Dari sisi penyerangan, Klok punya kontribusi untuk gol kedua dari Timnas Indonesia. Umpan terobosannya berhasil diterima dengan baik oleh Eliano Reijnders dan mengirimkan assist kepada gol Mitchell Baker.
Dengan performa tersebut, Marc Klok bisa menjadi andalan Timnas Indonesia selama Piala AFF 2026 berlangsung. Menarik dinantikan performanya di laga selanjutnya menghadapi Timor Leste pada 31 Juli.
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