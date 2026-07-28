Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Antonius Oskarianto Adur
Rabu, 29 Juli 2026 | 05.32 WIB

Marc Klok Takjub dengan Performa Timnas Indonesia, Awas Tersandung di Piala AFF 2026

Pesepak bola Timnas Indonesia Marc Klok saat melawan Kamboja pada ASEAN Hyundai Cup 2026 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (27/7/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Pesepak bola Timnas Indonesia Marc Klok saat melawan Kamboja pada ASEAN Hyundai Cup 2026 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (27/7/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Pujian diberikan Marc Klok setelah Timnas Indonesia mengalahkan Kamboja di ASEAN Championship atau Piala AFF 2026. Laga yang berakhir dengan skor telak 5-1 tersebut dimainkan di Stadion Pakansari, Senin (27/7).

Melalui sosial media, Marc Klok senang dengan kemenangan perdana yang diraih Timnas Indonesia melawan Kamboja. Dia juga takjub dengan performa dan kekompakan para pemain di laga tersebut.

"Awal yang bagus. Performa yang kuat dan kerja tim yang hebat. Lanjut ke pertandingan berikutnya," tulis Marc Klok di Instagram dan juga pujiannya untuk Timnas Indonesia.

Marc Klok Jadi Starter dan Statistik Permainannya

Untuk pertama kalinya, Marc Klok menjadi starter di tim asuhan John Herdman. Sebab, dalam empat laga persahabatan terakhir, dia tidak dipanggil ke Timnas Indonesia.

Di lini tengah, Klok berduet dengan Ivar Jenner dan Thom Haye. Kapten Persib Bandung tersebut memiliki peran penting dalam menjaga pertahanan Timnas Indonesia.

Melansir Fotmob, Klok mencatatkan empat tekel sepanjang bermain 45 menit. Selain itu, gelandang 33 tahun itu memenangkan empat dari lima duelnya di lini tengah.

Dari sisi penyerangan, Klok punya kontribusi untuk gol kedua dari Timnas Indonesia. Umpan terobosannya berhasil diterima dengan baik oleh Eliano Reijnders dan mengirimkan assist kepada gol Mitchell Baker.

Dengan performa tersebut, Marc Klok bisa menjadi andalan Timnas Indonesia selama Piala AFF 2026 berlangsung. Menarik dinantikan performanya di laga selanjutnya menghadapi Timor Leste pada 31 Juli.

Editor: Edi Yulianto
Tags
Artikel Terkait
Usai Cetak Hattrick, Mitchell Baker Dijuluki Erling Haaland dan Bangga Debut Bersama Timnas Indonesia - Image
Sepak Bola Indonesia

Usai Cetak Hattrick, Mitchell Baker Dijuluki Erling Haaland dan Bangga Debut Bersama Timnas Indonesia

Rabu, 29 Juli 2026 | 00.57 WIB

Eks Timnas Austria U-21 Dominik Reiter Masuk Radar Dua Klub Liga Indonesia - Image
Sepak Bola Indonesia

Eks Timnas Austria U-21 Dominik Reiter Masuk Radar Dua Klub Liga Indonesia

Rabu, 29 Juli 2026 | 00.25 WIB

Klasemen Piala AFF 2026 Usai Timnas Indonesia Gebuk Kamboja 5-1 - Image
Sepak Bola Indonesia

Klasemen Piala AFF 2026 Usai Timnas Indonesia Gebuk Kamboja 5-1

Selasa, 28 Juli 2026 | 23.05 WIB

Terpopuler

Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028 - Image
1

Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028

2

Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar

3

Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya

4

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

5

Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol

6

Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!

7

Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal

8

5 Bintang Sepak Bola yang Alami Kenaikan Nilai Pasar setelah Piala Dunia FIFA 2026

9

Prediksi PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Ujian Berat Ayam Kinantan Hadapi Sang Juara Bertahan

10

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore