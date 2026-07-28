Klasemen Piala AFF 2026 Usai Timnas Indonesia Gebuk Kamboja 5-1

JawaPos.com - Klasemen Piala AFF 2026 semakin menarik setelah Timnas Indonesia mencukur Kamboja 5-1 pada Senin (27/7) malam di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat. Tiga poin yang diraih membuat peta persaingan di Grup A menjadi ketat.
Indonesia langsung tampil agresif di awal pertandingan dengan sukses mencetak dua gol melalui aksi pemain naturalisasi baru, Mitchell Baker. Jelang babak pertama usai, Sandy Walsh sukses memanfaatkan umpan sepak pojok Thom Haye untuk menjebol gawang Kamboja.
Pada babak kedua, gawang Indonesia jebol lewat gol bunuh diri Nadeo Argawinata yang bermaksud menepis tendangan spekulasi pemain Kamboja, Sokmeng.
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Tak ingin lengah, Mitchell Baker berhasil mengukir hattrick dalam debutnya berseragam merah putih setelah lagi-lagi memanfaatkan umpan silang Thom Haye. Lima menit sebelum laga usai, pemain pengganti, Jens Raven melengkapi kemenangan Garuda menjadi 5-1.
Kemenangan atas Kamboja menempatkan Timnas Indonesia di posisi tiga klasemen Grup A dengan tiga poin dan selisih gol +4. Di urutan teratas, Singapura yang meraih dua kemenangan mengoleksi enam poin, diikuti Vietnam yang unggul selisih gol atas Indonesia.
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Grup A
Grup B
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