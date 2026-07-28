Pesan Optimistis Fabio Calonego usai Persija Jakarta Kalah Lawan Persebaya Surabaya di Piala Presiden 2026

Gelandang Persija Jakarta Fabio Calonego. (Dok. Fabio Calonego)
JawaPos.com - Fabio Calonego tetap optimis setelah Persija Jakarta kalah dari Persebaya Surabaya di Piala Presiden 2026. Laga yang berakhir dengan skor 0-1 tersebut dimainkan Gelora Bung Tomo, Selasa (28/7).
Kekalahan dari Persebaya bukanlah hasil yang diinginkan Fabio Calonego dan Persija Jakarta. Namun, secara permainan sudah menunjukkan peningkatan.
Gelandang asal Brasil tersebut mengatakan bahwa seluruh pemain sudah menampilkan performa terbaiknya. Meski persiapan singkat, para pemain Persija juga ingin menang di laga melawan Persebaya.
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"Hasilnya bukan seperti yang kami inginkan, tetapi cara tim bermain menunjukkan bahwa kami berada di jalur yang benar. Kami bertanding sejak menit pertama hingga peluit akhir, berjuang untuk setiap bola. Ini baru permulaan dari perjalanan baru, dengan hanya beberapa hari persiapan, tetapi kami telah menunjukkan keinginan kami untuk menang, komitmen kami, dan semangat tim kami," kata Fabio Calonego di Instagram, Selasa (28/7).
Sikap optimistis ditunjukkan Fabio untuk menghadapi laga selanjutnya di Piala Presiden. Selain itu, kekompakan tim ingin terus ditingkatkan para pemain Persija.
"Sekarang yang terpenting adalah tetap rendah hati, terus bekerja keras, memperbaiki detail-detail kecil, dan berkembang di setiap sesi latihan dan setiap pertandingan. Tim-tim hebat dibangun hari demi hari, melalui kerja keras, kerendahan hati, dan persatuan," ujar gelandang 29 tahun tersebut.
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"Saya yakin kelompok ini memiliki semua yang dibutuhkan untuk terus berkembang sepanjang musim. Ini baru permulaan. Kita tetap bersama, semakin kuat setiap hari. Mari terus maju! Ayo teman-teman, selalu bersama," tutur Fabio Calonego.
Hal yang sama juga diungkapkan Shin Tae-yong setelah kalah dari Persebaya. Mantan pelatih Timnas Indonesia tersebut memastikan Persija akan tampil lebih baik lagi.
"Wajar jika ada kekurangan. Tapi, saya percaya ke depannya tim ini akan bermain lebih baik lagi dan menunjukkan performa yang semakin meningkat. Mengenai gol bunuh diri, itu adalah bentuk salah komunikasi antara kiper dan pemain belakang. Tentu ke depannya hal seperti itu tidak boleh terulang lagi," tandas Shin Tae-yong yang dikutip laman resmi Persija.
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