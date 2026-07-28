Profil Rafi Rasyiq, Talenta Persib yang Promosi ke Skuad Senior Usai Bersinar di EPA dan Timnas U-17

JawaPos.com - Promosi sejumlah pemain muda ke tim utama menjadi bagian dari persiapan Persib Bandung menghadapi musim 2026/2027.

Di antara nama-nama yang mendapat kesempatan tampil bersama skuad senior, Rafi Rasyiq menjadi sosok yang menarik perhatian Bobotoh.

Bagi sebagian pendukung Persib, nama Rafi mungkin belum terlalu familiar. Namun, penyerang berusia 17 tahun itu memiliki perjalanan yang cukup menjanjikan hingga akhirnya dipercaya bergabung dengan tim utama Pangeran Biru.

Rafi Rasyiq lahir di Payakumbuh, Sumatera Barat, pada 30 November 2008. Kecintaannya terhadap sepak bola sudah tumbuh sejak masih kecil. Saat berusia delapan tahun, ia mulai serius menekuni olahraga tersebut sebelum akhirnya pindah ke Bandung ketika menginjak usia 13 tahun.

Di Kota Bandung, Rafi mengembangkan kemampuannya bersama Fatto FC. Klub tersebut menjadi tempat yang membentuk perkembangannya sebagai pemain muda sekaligus membuka jalan menuju level yang lebih tinggi.

Kesempatan besar datang pada 2025 ketika Rafi membawa Fatto FC menjuarai Kompetisi PSSI Kota Bandung Piala Persib U18. Dalam partai final melawan Bina Pakuan, ia turut mencetak satu gol dan membantu timnya meraih kemenangan 3-2.

Penampilan tersebut menarik perhatian tim pencari bakat Persib. Rafi kemudian direkrut untuk memperkuat tim Elite Pro Academy (EPA), sebuah langkah penting dalam perjalanan kariernya.

Sebelum benar-benar berkembang bersama Persib, Rafi sempat menimba pengalaman bersama Semen Padang di EPA Super League. Ia mencatatkan 10 penampilan dan menyumbang satu gol. Pengalaman itu menjadi bekal untuk tampil lebih matang saat kembali berseragam Persib.