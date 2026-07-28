Prediksi DPMM FC vs Persib Bandung: Maung Bandung Bidik Tiket Semifinal Piala Presiden 2026

Skuad Persib Bandung. (Istimewa)
JawaPos.com - Persib Bandung kembali menghadapi ujian penting di Grup A Piala Presiden 2026. Setelah membuka turnamen dengan kemenangan atas Arema FC, Maung Bandung kini dijadwalkan menghadapi wakil Brunei Darussalam DPMM FC di Stadion Si Jalak Harupat, Selasa (28/7) malam.
Laga ini menjadi kesempatan emas bagi Persib untuk mengamankan langkah menuju babak semifinal piala presiden. Tambahan tiga poin dari DPMM FC akan membuat posisi tim asuhan Igor Tolic semakin kokoh di puncak klasemen grup sekaligus memperbesar peluang lolos sebelum pertandingan terakhir.
Kepercayaan diri Persib sedang berada dalam tren positif. Kemenangan tipis 1-0 atas Arema FC pada pertandingan pembuka piala presiden menjadi modal berharga. Meski belum tampil dengan kekuatan terbaik karena beberapa pemain dipanggil memperkuat Timnas Indonesia, permainan Persib tetap terlihat solid di berbagai lini.
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Rotasi pemain yang dilakukan juga berjalan cukup baik. Para pemain pelapis mampu menunjukkan kualitas sehingga kedalaman skuad Persib kembali menjadi salah satu keunggulan mereka pada musim ini. Situasi tersebut membuat Igor Tolic memiliki banyak pilihan dalam menentukan komposisi terbaik menghadapi DPMM FC.
Beberapa pemain yang tampil sejak laga pertama diperkirakan masih akan menjadi andalan. Nama-nama seperti Adam Alis, Luciano Guaycochea, Luka Menalo hingga Balsa Sekulic diprediksi kembali mengisi lini utama.
Sementara Uilliam Baros yang mencetak gol kemenangan saat melawan Arema FC berpeluang kembali dipercaya untuk mengisi sektor depan. Selain itu, sejumlah pemain yang sebelumnya tampil sebagai pengganti juga berpeluang mendapatkan menit bermain lebih banyak.
Gakuto Notsuda, Dion Markx, hingga Hamra Hehanussa menjadi beberapa opsi yang bisa dimanfaatkan untuk menjaga kebugaran tim di tengah jadwal turnamen yang cukup padat.
Di sisi lain, DPMM FC datang dengan motivasi tinggi setelah hanya mampu bermain imbang 2-2 melawan Tampines Rovers pada laga pertama. Wakil Brunei itu sempat menunjukkan karakter pantang menyerah dengan membalikkan keadaan sebelum akhirnya harus puas berbagi angka.
Permainan DPMM FC cukup mengandalkan kecepatan serangan balik serta kemampuan individu para pemain asing. Jordan Murray dan Dalberto Luan menjadi dua nama yang patut diwaspadai karena mampu menciptakan ancaman di lini depan.
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