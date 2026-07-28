Transfer Tin Plavotic ke Persib Resmi Gagal, Maung Bandung Langsung Cari Bek Tengah Alternatif

JawaPos.com - Persib Bandung dipastikan tidak akan diperkuat bek tengah asal Kroasia, Tin Plavotic, pada musim 2026/2027.

Proses negosiasi yang sempat berjalan antara kedua pihak akhirnya berakhir tanpa kesepakatan setelah pembicaraan mengenai nilai kontrak tidak menemukan titik temu.

Salah satu penyebab utama batalnya transfer tersebut adalah permintaan gaji dari Plavotic yang berada di luar skema anggaran yang telah disiapkan manajemen Persib. Dengan kondisi itu, Maung Bandung memilih menghentikan proses negosiasi dan mengalihkan perhatian kepada target lain.

Kegagalan ini membuat Persib kembali berburu pemain bertahan yang dinilai sesuai dengan kebutuhan tim sekaligus tetap sejalan dengan kemampuan finansial klub.

Manajemen disebut tidak ingin memaksakan transfer apabila nilai kontraknya dianggap terlalu membebani.

Tin Plavotic sendiri merupakan bek tengah berusia 29 tahun yang memiliki pengalaman bermain di berbagai kompetisi Eropa.

Pemain berkaki kiri dengan tinggi badan 1,97 meter itu dikenal memiliki keunggulan dalam duel udara dan mampu bermain sebagai gelandang bertahan ketika dibutuhkan.

Sebelum bergabung dengan klub Polandia, Motor Lublin, Plavotic pernah menimba pengalaman di akademi Schalke sebelum melanjutkan karier bersama sejumlah klub seperti Bristol City, Cheltenham Town, Barnet, Floridsdorfer AC, SV Ried, hingga Austria Wien.