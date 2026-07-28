Chelsea Jadikan Álvaro Carreras Target Utama dalam Langkah Menguntungkan Real Madrid

JawaPos.com – Chelsea dikabarkan mengincar bek kiri Real Madrid, Álvaro Carreras, pada bursa transfer musim panas.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (28/7), Kepindahan Carreras tersebut dinilai dapat menguntungkan kedua klub karena Chelsea berpeluang memperoleh tambahan kekuatan di lini belakang, sedangkan Real Madrid dapat membuka ruang dalam komposisi skuadnya.

Carreras sebelumnya didatangkan Real Madrid dari Benfica dengan nilai transfer EUR 50 juta, atau sekitar Rp 950 miliar.

Ketertarikan Chelsea terhadap Carreras disebut tidak lepas dari penilaian pelatih Xabi Alonso yang telah mengenal kemampuan sang pemain.

Bek berusia 23 tahun itu sempat tampil menjanjikan sebelum kehilangan tempat di tim utama akibat perubahan komposisi skuad.

Kondisi tersebut membuat peluang Carreras untuk memperoleh waktu bermain secara reguler semakin berkurang.

Baca Juga:Polres Tabanan Tetapkan 5 Tersangka Pengeroyokan Maling Ayam di Baturiti

Chelsea memandang Carreras sebagai sosok yang mampu memperkuat sektor kiri pertahanan apabila proses negosiasi berjalan sesuai rencana.

Sementara itu, Real Madrid juga mempertimbangkan potensi transfer tersebut karena dapat memberikan keuntungan secara finansial sekaligus membuka satu tempat dalam daftar pemain.

Dana hasil penjualan Carreras juga berpotensi digunakan untuk mendukung rencana perekrutan pemain baru pada musim panas ini.