Chelsea Jadikan Álvaro Carreras Target Utama dalam Langkah Menguntungkan Real Madrid

Alvaro Carreras (Bein Sports)
JawaPos.com – Chelsea dikabarkan mengincar bek kiri Real Madrid, Álvaro Carreras, pada bursa transfer musim panas.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (28/7), Kepindahan Carreras tersebut dinilai dapat menguntungkan kedua klub karena Chelsea berpeluang memperoleh tambahan kekuatan di lini belakang, sedangkan Real Madrid dapat membuka ruang dalam komposisi skuadnya.
Carreras sebelumnya didatangkan Real Madrid dari Benfica dengan nilai transfer EUR 50 juta, atau sekitar Rp 950 miliar.
Ketertarikan Chelsea terhadap Carreras disebut tidak lepas dari penilaian pelatih Xabi Alonso yang telah mengenal kemampuan sang pemain.
Bek berusia 23 tahun itu sempat tampil menjanjikan sebelum kehilangan tempat di tim utama akibat perubahan komposisi skuad.
Kondisi tersebut membuat peluang Carreras untuk memperoleh waktu bermain secara reguler semakin berkurang.
Chelsea memandang Carreras sebagai sosok yang mampu memperkuat sektor kiri pertahanan apabila proses negosiasi berjalan sesuai rencana.
Sementara itu, Real Madrid juga mempertimbangkan potensi transfer tersebut karena dapat memberikan keuntungan secara finansial sekaligus membuka satu tempat dalam daftar pemain.
Dana hasil penjualan Carreras juga berpotensi digunakan untuk mendukung rencana perekrutan pemain baru pada musim panas ini.
Hingga saat ini, proses negosiasi antara kedua klub masih berlangsung dan belum menghasilkan kesepakatan akhir.
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol
Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!
Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal
5 Bintang Sepak Bola yang Alami Kenaikan Nilai Pasar setelah Piala Dunia FIFA 2026
Prediksi PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Ujian Berat Ayam Kinantan Hadapi Sang Juara Bertahan
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi