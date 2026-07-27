Bursa Transfer Serie A: Chelsea Mulai Melunak, Napoli Siap Pinjam Benoit Badiashile

Napoli ingin meminjam Benoit Badiashile dari Chelsea setelah The Blues mulai terbuka melepas bek asal Prancis tersebut. Benoit Badiashile. (Dok Chelsea FC)
JawaPos.com - Napoli kembali mengincar bek Chelsea, Benoit Badiashile, pada bursa transfer musim panas 2026. Klub Serie A itu dikabarkan ingin meminjam bek asal Prancis tersebut setelah The Blues mulai melunak terkait skema transfer.
Klub juara Serie A itu dikabarkan melihat peluang lebih besar untuk mendapatkan Badiashile setelah Chelsea mulai terbuka melepas sang pemain dengan status pinjaman.
Bek asal Prancis tersebut didatangkan Chelsea dari AS Monaco pada Januari 2023 dengan nilai transfer sekitar EUR 38 juta. Namun, Badiashile belum mampu memenuhi ekspektasi selama membela The Blues.
Musim lalu, pemain berusia 25 tahun itu hanya mencatatkan 16 penampilan di semua kompetisi. Bahkan, ia tidak mendapat kesempatan bermain pada paruh kedua musim.
Sebelumnya, Napoli sempat menghubungi Chelsea untuk menanyakan ketersediaan Badiashile. Namun, Partenopei hanya bersedia merekrutnya dengan status pinjaman.
"Chelsea sempat ragu melepas Badiashile dengan status pinjaman. Namun kini opsi tersebut mulai bisa dibicarakan, terutama jika Maxence Lacroix bergabung dari Crystal Palace dan Axel Disasi bergerak ke arah sebaliknya," tulis laporan Football Italia.
Meski masih memiliki kontrak hingga Juni 2030, Chelsea dinilai tidak keberatan jika Badiashile mendapat kesempatan bermain reguler di klub lain.
Skema pinjaman juga dianggap menjadi solusi terbaik karena transfer permanen akan membutuhkan biaya yang cukup besar mengingat kontraknya masih panjang.
Di sisi lain, Napoli memang membutuhkan tambahan bek tengah setelah Alessandro Buongiorno harus menjalani operasi meniskus dan diperkirakan absen selama dua hingga tiga bulan.
Situasi semakin sulit karena Sam Beukema juga belum berada dalam kondisi fisik terbaik sepanjang pramusim.
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