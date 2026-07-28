Update Ranking FIFA Timnas Indonesia: Naik Satu Tingkat Usai Menang atas Kamboja di Piala AFF 2026

JawaPos.com - Usai menang atas Kamboja dengan skor 5-1 di laga Grup A Piala AFF 2026, ranking FIFA Timnas Indonesia mengalami kenaikan satu tingkat. Hasil positif tersebut membuat skuad Garuda memperoleh tambahan poin FIFA sehingga berdasarkan kalukasi perhitungan terbaru naik dari peringkat 118 ke posisi 117 dunia.
Pada pertandingan yang digelar di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat, Timnas Indonesia tampil dominan sejak awal laga. Skuad Garuda berhasil mencetak dua gol di 15 menit awal melalui pemain debutan, Mitchell Baker.
Memasuki pertengahan babak pertama, Sandy Walsh sukses mencetak gol ketiga memanfaatkan umpan sepak pojok Thom Haye. Kamboja sempat memperkecil skor setelah penjaga gawang Nadeo Argawinata mencetak gol bunuh diri pada menit ke-48.
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Tersentak gol lawan, Mitchell Baker berhasil catatkan gol ketiga pada menit 56 setelah kembali menyambut umpan Thom Haye. Asis tersebut juga sekaligus menjadi yang ketiga bagi gelandang Persib Bandung di malam itu.
Pemain pengganti, Jens Raven sukses melengkapi pesta Garuda dengan menceploskan bola ke-5 ke gawang Hul Kimhuy jelang akhir pertandingan.
Berkat kemenangan tersebut, tak hanya tiga poin di fase grup A Piala AFF 2026, Timnas Indonesia juga mendapat tambahan poin dalam ranking FIFA sebesar 1,03. Berdasarkan perhitungan terbaru, skuad Garuda kini meraih total 1158,17 poin dan naik satu tingkat dari peringkat 118 ke posisi 117 dunia menggeser tim nasional Sudan.
Namun, dikarenakan turnamen Piala AFF tidak masuk turnamen resmi FIFA, maka hasil akan diakumulasi pada rilis ranking berikutnya pada Oktober mendatang.
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