Bali United Beri Dukungan Penuh untuk Timnas Indonesia, Ini Tiga Kontribusi Penting Tridatu Warior Jelang Piala AFF 2026

JawaPos.com - Bali United FC kembali menunjukkan dukungan terhadap Timnas Indonesia. Menjelang bergulirnya ASEAN Championship Cup 2026, klub asal Pulau Dewata itu mengambil peran penting dalam membantu persiapan skuad Garuda sebelum turun ke lapangan.

Timnas Indonesia memulai perjuangan di Grup A dengan kemenangan atas Kamboja pada Senin (27/7) malam di Stadion Pakansari, Bogor. Selain Kamboja, skuad asuhan John Herdman juga akan bersaing dengan Vietnam, Singapura, dan Timor Leste demi mengamankan tiket ke fase berikutnya.

Dalam proses persiapan menuju turnamen tersebut, Bali United memberikan tiga kontribusi yang dinilai membantu kesiapan Timnas Indonesia, mulai dari menyumbang pemain, menyediakan fasilitas latihan, hingga menjadi lawan uji coba.

Kontribusi pertama datang dari sektor pemain. Bali United mengirim tiga wakilnya ke skuad final Timnas Indonesia yang berisi 26 pemain. Mereka adalah Jens Raven, Kadek Agung, dan rekrutan anyar Tim Geypens.

Ketiga pemain tersebut diharapkan mampu memberikan tambahan kualitas sekaligus memperkuat kedalaman skuad Garuda selama menjalani persaingan di ASEAN Championship Cup 2026. Selain menyumbang pemain, Bali United juga membuka akses Bali United Training Center sebagai lokasi pemusatan latihan Timnas Indonesia.

Selama kurang lebih tiga pekan, fasilitas yang berada di Gianyar itu menjadi markas persiapan skuad Garuda. Pusat latihan seluas 33 hektare tersebut dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, mulai dari lapangan berstandar tinggi, ruang kebugaran (gym), ruang ganti, hingga area ice bath untuk membantu pemulihan kondisi pemain setelah menjalani latihan intensif.

Kontribusi berikutnya adalah menjadi lawan uji coba pertama Timnas Indonesia. Pertandingan persahabatan yang berlangsung secara tertutup di Stadion Kapten I Wayan Dipta menjadi kesempatan bagi John Herdman untuk mengukur kesiapan tim sebelum turnamen dimulai.

Dalam laga tersebut, Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan 3-0 lewat gol Marc Klok, Dony Tri Pamungkas, dan Mitchell Baker. Meski meraih hasil positif, Herdman menegaskan bahwa fokus utamanya bukanlah skor akhir.