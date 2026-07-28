Link Live Streaming DPMM FC vs Persib Bandung di Piala Presiden 2026, Kick-off Pukul 19.30 WIB

JawaPos.com - Persib Bandung kembali melanjutkan perjuangannya di Grup A Piala Presiden 2026 dengan menghadapi DPMM FC pada Selasa (28/7) malam. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, ini dijadwalkan dimulai pukul 19.30 WIB dan menjadi laga penting bagi Maung Bandung untuk mengamankan tiket ke babak semifinal.

Tim asuhan Igor Tolic datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengawali turnamen lewat kemenangan 1-0 atas Arema FC. Tambahan tiga poin membuat Persib berada di puncak klasemen sementara Grup A piala presiden. Jika kembali meraih kemenangan atas DPMM FC, peluang lolos ke semifinal akan dipastikan tanpa harus menunggu hasil pertandingan lainnya.

Bermain di hadapan ribuan Bobotoh tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi Persib. Dukungan penuh dari suporter diharapkan mampu memberikan suntikan semangat bagi para pemain untuk kembali meraih hasil maksimal.

Meski lebih diunggulkan, Persib memilih tidak menganggap enteng lawannya. DPMM FC menunjukkan bahwa mereka bukan tim yang mudah dikalahkan saat bermain imbang 2-2 melawan Tampines Rovers FC pada pertandingan sebelumnya.

Klub asal Brunei Darussalam tersebut bahkan sempat berbalik unggul sebelum akhirnya harus puas berbagi angka. Hasil itu menjadi sinyal bahwa DPMM FC memiliki kualitas yang layak diwaspadai. Persib pun dipastikan akan tampil dengan fokus penuh sejak menit awal agar tidak kehilangan poin penting di kandang sendiri.

Igor Tolic juga telah mempersiapkan timnya dengan mempelajari permainan DPMM FC. Evaluasi dilakukan sejak pertandingan melawan Arema FC berakhir, termasuk menganalisis kekuatan dan kelemahan calon lawan. Pendekatan tersebut diharapkan membuat Persib mampu mengendalikan jalannya pertandingan.

Di atas kertas, kualitas skuad Persib memang sedikit lebih unggul. Kehadiran sejumlah pemain seperti Teja Paku Alam, Julio Cesar, Gabriel Mutombo, Gakuto Notsuda, Adam Alis, Luka Menalo, hingga Balsa Sekulic memberikan banyak pilihan bagi Igor Tolic untuk meracik strategi terbaik.

Sementara itu, DPMM FC diperkirakan tetap mengandalkan sejumlah pemain berpengalaman seperti Haimie Nyaring, Clark Robertson, Jordan Murray, Hakeme Said, dan Dalberto Luan. Mereka berambisi mencuri poin agar peluang lolos dari fase grup tetap terbuka.