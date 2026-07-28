Eks Gelandang PSBS Biak Yano Putra Resmi Berseragam Bhayangkara FC

JawaPos.com - Bhayangkara Presisi Lampung FC kembali menambah kekuatan jelang bergulirnya kompetisi musim 2026/27. Kali ini, klub berjuluk The Guardians itu resmi mendatangkan gelandang muda Damianus Adiman Putra atau yang lebih dikenal dengan nama Yano Putra.

Kepastian bergabungnya pemain berusia 22 tahun itu diumumkan melalui akun Instagram resmi Bhayangkara FC. Dalam unggahannya, klub memperkenalkan Yano sebagai rekrutan anyar yang akan memperkuat lini tengah pada musim baru.

"Please Welcome @yanoputra. Gelandang muda enerjik ini kini berseragam Bhayangkara Presisi Lampung FC!" tulis Bhayangkara FC dalam unggahan resminya.

Yano Putra datang dengan modal pengalaman yang cukup baik meski usianya masih tergolong muda. Selama dua musim terakhir, pemain asal Papua itu membela PSBS Biak di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Bersama PSBS Biak, Yano menunjukkan perkembangan yang konsisten. Dia dipercaya tampil dalam 46 pertandingan dan menjadi salah satu pemain penting di sektor tengah.

Selain membantu menjaga keseimbangan permainan tim, Yano juga mampu memberikan kontribusi dalam menyerang dengan mencatatkan tiga gol serta dua assist. Catatan tersebut menjadi nilai tambah bagi Bhayangkara Presisi Lampung FC yang tengah membangun skuad kompetitif untuk menghadapi persaingan musim 2026/27.

Kehadiran Yano diharapkan dapat menambah variasi permainan sekaligus memperkuat kedalaman lini tengah tim. Usai resmi diperkenalkan sebagai pemain baru, Yano Putra mengaku antusias memulai perjalanan bersama klub barunya. Ia menyebut kepindahan ini sebagai tantangan baru dalam karier profesionalnya.

"Saya sangat senang dan bangga bisa bergabung dengan Bhayangkara Presisi Lampung FC. Ini adalah tantangan baru bagi saya, dan saya siap memberikan yang terbaik untuk klub ini. Saya juga tidak sabar untuk segera bermain di hadapan para pendukung Bhayangkara FC," ujar Yano.